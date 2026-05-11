Catamarca: vecinos le dieron una paliza a un ladrón que intentó robarle a dos adolescentes

Un episodio de alta tensión se registró ayer por la tarde en la intersección de avenida Brasil y calle Honduras, donde efectivos policiales intervinieron luego de un presunto intento de delito que tuvo como víctimas a dos adolescentes de 16 y 17 años. El hecho derivó en la aprehensión de un hombre de apellido Díaz, de 30 años, y en la posterior intervención de personal médico del SAME debido a las agresiones físicas que habría sufrido por parte de vecinos del lugar.

Intervención policial en plena vía pública

De acuerdo con la información suministrada, el procedimiento tuvo lugar alrededor de las 19:40, cuando numerarios de la Comisaría Séptima llegaron hasta la esquina de avenida Brasil y calle Honduras. En el lugar, los uniformados se entrevistaron con un Cabo de Policía, quien ya tenía aprehendido a un hombre de apellido Díaz, de 30 años de edad.

Según se indicó, esta persona habría participado junto a otro sujeto en un intento de hecho delictivo contra dos adolescentes, de 16 y 17 años. El segundo involucrado logró darse a la fuga antes de la llegada de los efectivos y escapó a bordo de una motocicleta, situación que forma parte de la investigación en curso.

El episodio generó una fuerte conmoción entre los vecinos de la zona, quienes reaccionaron ante lo ocurrido en un contexto de tensión y preocupación. La intervención policial permitió controlar la situación y proceder con la demora del sospechoso, quien posteriormente fue trasladado para recibir atención médica.

Dos adolescentes, víctimas del presunto hecho

Uno de los aspectos centrales del caso es que las presuntas víctimas fueron dos menores de edad, de 16 y 17 años. Aunque no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias específicas del intento de delito, la participación de adolescentes en el episodio elevó el nivel de alarma entre quienes se encontraban en el sector.

La información oficial sostiene que el hombre aprehendido habría actuado junto a otro sujeto que consiguió huir. La fuga en motocicleta representa ahora uno de los puntos clave para los investigadores, que deberán determinar la identidad y participación del segundo sospechoso.

Entre los elementos destacados del procedimiento se encuentran:

Hora del hecho: 19:40.

19:40. Lugar: esquina de avenida Brasil y calle Honduras.

esquina de avenida Brasil y calle Honduras. Intervención: numerarios de la Comisaría Séptima.

numerarios de la Comisaría Séptima. Aprehendido: hombre de apellido Díaz, de 30 años.

hombre de apellido Díaz, de 30 años. Víctimas: dos adolescentes de 16 y 17 años.

dos adolescentes de 16 y 17 años. Segundo involucrado: se dio a la fuga en motocicleta.

La reacción de los vecinos y la asistencia médica

En medio de la tensión generada por el episodio, el presunto autor del hecho habría sido agredido físicamente por vecinos del lugar. Esa situación obligó a requerir la presencia de profesionales médicos para asistir al hombre detenido.

Personal del SAME acudió al lugar y brindó las primeras atenciones antes de proceder a su traslado al Hospital San Juan Bautista, donde recibió la asistencia médica correspondiente. La intervención sanitaria se produjo como consecuencia de las lesiones sufridas durante el episodio.

La secuencia dejó en evidencia el nivel de conmoción que generó el hecho en el barrio y la reacción inmediata de algunos habitantes del sector. Tras recibir atención médica, el hombre fue nuevamente puesto a disposición de las autoridades policiales y judiciales.

A disposición de la Justicia

Luego de ser asistido en el centro de salud, Díaz quedó alojado en la dependencia policial correspondiente. Según se informó, fue trasladado a la seccional y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que continuará con la investigación del caso.