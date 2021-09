Cristiano Ronaldo está a un gol de establecer un nuevo récord mundial y juega esta tarde: hora y TV

El capitán portugués Cristiano Ronaldo lleva convertidos 109 goles para Portugal, cifra que alcanzó el 23 de junio del 2021 y con la que igualó al iraní Ali Daei como máximo anotador en la historia de las selecciones, con lo que si esta tarde marca uno en el partido que Portugal jugará con Irlanda del Norte por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar será el primero de esa histórica lista.

El seleccionado luso jugará desde las 15:45 en el Estadio Algarve de la ciudad portuguesa de Faro, con transmisión de DirectTV Sports.

Cristiano, recientemente traspasado de Juventus al Manchester United para transformarse en uno de los golpes del mercado de pases europeos luego del fichaje de Lionel Messi por el PSG, intentará ser el máximo anotador de una selección de todos los tiempos, así como ya lo es de la Eurocopa (14 tantos), por delante de los nueve del francés Michel Platini.

Cristiano Ronaldo lleva marcados 48 goles en sus últimos 45 partidos con Portugal. En la temporada 2020/21, el delantero marcó 46 goles en 58 partidos, 36 con la Juventus y 10 con la selección portuguesa.

El pasado 23 de junio, cuando igualó a Ali Daei, el iraní reconoció a CR7 con un cálido mensaje en su cuenta de Instagram: “Felicitaciones a @cristiano, que ahora está a un gol de romper el récord de goles internacional masculino. Me honra que este notable logro pertenezca a Ronaldo, gran campeón del fútbol y humanista solidario que inspira e impacta vidas en todo el mundo. Vamos!”, escribió.

Sobre la posibilidad de Cristiano Ronaldo marque un gol y establezca el nuevo récord fue consultado Fernando Santos, entrenador de Portugal, quien sentenció: “Mal nos irá si estuviéramos centrados en este aspecto”, dijo.

Antes, el futbolista Gonçalo Guedes había dicho en rueda de prensa que “vamos a ayudarlo a batir el récord”, algo que no acompañó el seleccionador, quien dejó claro que entiende el interés mediático, pero que el único objetivo es vencer a Irlanda del Norte.

Portugal jugará tres partidos estos días, dos de ellos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022: contra Irlanda el 1 de septiembre en el Estadio del Algarve y el día 7 en Baku contra Azerbaiyán. Y el 4 de septiembre se medirá en Hungría en un encuentro amistoso contra Catar, anfitrión del mundial.

En el Grupo A, Portugal y Serbia lideran la tabla con 7 puntos cada una (empataron entre ellas) e Irlanda del Norte y Azerbaiyán son colistas con dos partidos y cero puntos.

Sin embargo, Santos no quiere muestras de confianza ante el rival y recordó que la mayoría de los jugadores irlandeses militan en la Premier. “Hoy ya no es fácil ganar a nadie, eso ya no existe”, insistió en la comparecencia de hoy en la Ciudad del Fútbol de Lisboa, donde está concentrado el combinado de “las quinas” para el encuentro que disputarán en el Estadio del Algarve.

Top 10 de máximos goleadores de Selecciones

Ali Daei (Irán) 109 goles

Cristiano Ronaldo (Portugal) 109 goles

Ferenc Puskas (Hungría) 84 goles

Kunishige Kamamoto (Japón) 80 goles

Godfrey Chitalu (Zambia) 79 goles

Hussein Saeed (Irak) 78 goles

Pelé (Brasil) 77 goles

Lionel Messi (Argentina) 76 goles

Sándor Kocsis (Hungría) 75 goles

Bashar Abdullah (Kuwait) 75 goles.