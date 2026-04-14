La Justicia federal investiga una denuncia por abuso sexual en River

La Justicia federal se encuentra investigando una denuncia por presunto abuso sexual contra el jefe de Seguridad de River Plate, a partir de una presentación realizada por una empleada del club, según consta en registros judiciales.

El expediente fue formalmente radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 45, Secretaría 122, y tramita bajo la carátula:

"Acero, Gustavo s/abuso sexual - art. 119"

Asimismo, la causa quedó registrada en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, donde figura su seguimiento administrativo, con un dato clave del avance procesal: el último movimiento registrado fue el 8 de abril de 2026.

Este punto ubica el expediente en una instancia activa dentro del circuito judicial, con actuaciones recientes incorporadas al sistema de seguimiento de causas.

Reclamos formales de socios y pedido de explicaciones a la dirigencia

En paralelo al avance judicial, el tema escaló hacia el plano institucional del club. El 13 de abril, representantes de socios de River Plate elevaron una nota formal dirigida al presidente Stefano Di Carlo, en la que solicitaron precisiones urgentes respecto de una serie de puntos vinculados a la denuncia.

Entre los requerimientos planteados se destacan:

Si la dirigencia tomó conocimiento del hecho denunciado.

Si el caso involucra a personal de la institución.

Si se activaron los mecanismos previstos en el Protocolo contra la Violencia de Género .

. Si el hecho alcanza a un funcionario de alto rango dentro del club.

Si existieron notificaciones formales sobre actuaciones judiciales.

El pedido pone el foco no solo en la existencia de la denuncia, sino también en el modo en que la estructura dirigencial habría gestionado o no los canales internos previstos para este tipo de situaciones, según los mecanismos institucionales mencionados en el escrito.

El caso en la esfera pública y el impacto en redes sociales

El conflicto tomó estado público a partir de publicaciones en la red social X, realizadas por el periodista Pablo Calvari, quien describió la situación como "complicadísima" en relación con el jefe de Seguridad del club.

En sus mensajes, el periodista también:

Reclamó un pronunciamiento institucional por parte de River Plate.

por parte de River Plate. Cuestionó el silencio de áreas internas vinculadas a la gestión del caso.

Estas publicaciones contribuyeron a amplificar la visibilidad del expediente, trasladando el debate desde el ámbito estrictamente judicial e institucional hacia el espacio público digital, donde comenzaron a circular cuestionamientos sobre el manejo de la situación.

La versión del club y el contexto interno señalado

En medio de la controversia, desde el club dejaron trascender una versión interna sobre los hechos. Según esa información, la denunciante habría sido previamente cuestionada por reclamos de socios, situación que habría derivado en una citación a una reunión dentro de la institución.

En ese encuentro, de acuerdo con la misma versión:

Se le habría anticipado una posible sanción disciplinaria .

. El contacto físico mencionado en la denuncia habría estado limitado a un gesto al finalizar la reunión.

No obstante, esta interpretación de los hechos forma parte de una versión interna del club, mientras que la Justicia continúa con la investigación del caso, evaluando los elementos incorporados al expediente bajo la carátula correspondiente.

Un expediente en evolución y múltiples frentes abiertos

La situación combina tres planos simultáneos:

El judicial , con un expediente activo en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 45 y movimientos registrados hasta el 8 de abril de 2026 .

, con un expediente activo en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 45 y movimientos registrados hasta el . El institucional , con un pedido formal de socios al presidente Stefano Di Carlo fechado el 13 de abril .

, con un pedido formal de socios al presidente fechado el . El público-mediático, impulsado por publicaciones en la red X del periodista Pablo Calvari, que instalaron el tema en la conversación digital.

En este escenario, la causa "Acero, Gustavo s/abuso sexual - art. 119" continúa su curso bajo la órbita de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, mientras se multiplican las demandas de información y transparencia desde distintos sectores vinculados al club.

El expediente permanece abierto y en investigación, con un conjunto de elementos que involucran tanto a la estructura institucional de River Plate como a los procedimientos judiciales en curso, en un caso que sigue generando repercusiones en distintos niveles.