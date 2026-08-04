Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez celebrarían su boda este fin de semana: los detalles

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la modelo y empresaria Georgina Rodríguez celebrarían este sábado 8 de agosto su boda en la isla portuguesa de Madeira, según informó el diario británico The Sun.

De acuerdo con esa publicación, la ceremonia religiosa tendría lugar a las 15:00 en la histórica Catedral de Funchal, un templo con más de 500 años de historia ubicado en el centro de la capital de Madeira, ciudad donde nació y pasó su infancia el actual delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita.

La elección del lugar no sería casual. Funchal representa el punto de partida de la vida y de la carrera deportiva de Ronaldo, quien hace 41 años nació en esa ciudad antes de trasladarse a Lisboa para incorporarse a las divisiones juveniles del Sporting de Portugal, institución en la que dio sus primeros pasos como futbolista profesional.

Para el delantero, que acumula 976 goles a lo largo de su trayectoria, Madeira conserva un fuerte valor simbólico por tratarse del lugar donde comenzó el camino que lo llevó a convertirse en una de las máximas figuras del fútbol mundial.

Un hotel cinco estrellas para la celebración

Tras la ceremonia religiosa, la pareja tendría previsto realizar la recepción en el Savoy Palace, un hotel cinco estrellas situado a pocos metros de la Catedral de Funchal.

Según publicó The Sun, el establecimiento ya habría comenzado a implementar medidas especiales para preservar la privacidad del evento. Una fuente citada por el periódico británico aseguró que los huéspedes fueron informados de que dos pisos del hotel permanecerán cerrados durante el viernes y el sábado, al igual que distintas áreas de los bares del complejo.

Esas restricciones tendrían como objetivo garantizar el desarrollo reservado de una celebración que despertó un enorme interés mediático en Europa.

La versión que desmintió una invitación falsa

La información difundida por el medio británico apareció después de que en redes sociales circulara una supuesta invitación que ubicaba el casamiento el 1 de agosto en el palacio Quinta da Regaleira, situado en la ciudad portuguesa de Sintra.

Ese documento indicaba incluso un código de vestimenta que exigía asistir vestido de negro. Sin embargo, esa versión fue posteriormente desmentida por distintos medios españoles.

Entre los argumentos expuestos figuró el hecho de que el palacio continuó recibiendo visitantes con absoluta normalidad durante esa jornada. Además, se indicó que el sitio GiveMeSport, que había sido el primero en difundir la imagen de la invitación, terminó confirmando que el documento no era auténtico.

Sin confirmación oficial

Hasta el momento, ni Cristiano Ronaldo, ni Georgina Rodríguez, ni integrantes de su entorno realizaron una confirmación pública sobre la celebración del matrimonio.

La única referencia realizada por el futbolista sobre el tema había tenido lugar antes del Mundial 2026, durante una entrevista concedida al periodista Piers Morgan.

En aquella conversación, Ronaldo expresó: "Espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón". Finalmente, ese deseo no pudo concretarse, ya que Portugal quedó eliminado del torneo frente a España, selección que posteriormente se consagró campeona del certamen.

Una lista de invitados repleta de figuras internacionales

Los distintos reportes publicados por medios europeos sostienen que la boda reuniría a numerosas personalidades del deporte y del espectáculo. Entre los nombres mencionados figuran Rio Ferdinand, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake y Travis Scott.

Además, otras versiones periodísticas señalaron que entre los invitados también estaría Lionel Messi, una presencia que, de concretarse, permitiría reunir por primera vez fuera de una cancha de fútbol a los dos grandes protagonistas del fútbol internacional de la última década.

Hasta el momento, ninguna de esas presencias fue confirmada oficialmente.

Vacaciones familiares antes del supuesto enlace

En los días previos a la fecha señalada para la boda, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez disfrutaron de unas vacaciones en Mallorca junto a sus hijos.

Durante ese descanso fueron fotografiados a bordo de un yate, donde se los pudo ver luciendo sus anillos de diamantes. Georgina también compartió distintas imágenes familiares en su cuenta de Instagram, red social donde reúne más de 76 millones de seguidores.

Entre las publicaciones apareció una fotografía junto a Ronaldo y Cristiano Ronaldo Jr., el hijo mayor del futbolista, de 16 años. Acompañando una de esas imágenes, la modelo escribió: "Desde que era pequeño, este viaje ha sido nuestro momento especial. Papá, mamá y él, juntos en el mar, verano tras verano".

El compromiso que se hizo público en 2025

La pareja anunció oficialmente su compromiso el 11 de agosto de 2025. Ese día, Georgina Rodríguez publicó en Instagram una fotografía luciendo un anillo de diamantes cuyo valor fue estimado por especialistas entre 6 y 12 millones de dólares.

Junto a la imagen escribió: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

Tiempo después, el propio Cristiano Ronaldo reveló cómo se desarrolló el momento de la propuesta. Según contó, mientras preparaba la entrega del anillo, sus dos hijas menores ingresaron a la habitación y le dijeron:

"Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo". El futbolista explicó que interpretó ese momento como la señal definitiva para realizar la propuesta en ese mismo instante.

Una historia de amor iniciada en Madrid

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016 en una tienda de Gucci ubicada en Madrid. Meses después comenzaron su relación y la hicieron pública en enero de 2017, cuando asistieron juntos a la alfombra roja de los premios The Best de la FIFA, celebrados en Zúrich.

Desde entonces construyeron una familia integrada por cinco hijos. El grupo familiar está compuesto por:

Cristiano Ronaldo Jr. , hijo mayor del futbolista, nacido de una relación anterior.

, hijo mayor del futbolista, nacido de una relación anterior. Eva y Mateo , mellizos nacidos en 2017 mediante gestación subrogada.

, mellizos nacidos en mediante gestación subrogada. Alana Martina , hija de la pareja.

, hija de la pareja. Bella Esmeralda, también hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Tras casi una década de relación, la pareja estaría a punto de formalizar ese vínculo con una ceremonia que, según las versiones difundidas, se desarrollará en un escenario especialmente significativo para la vida del futbolista.

El regreso a la actividad deportiva

Mientras continúan las versiones sobre el enlace matrimonial, Cristiano Ronaldo ya tiene definida la fecha de su regreso a la competencia oficial.

Su reaparición deportiva está prevista para el 15 de agosto, cuando el Al-Nassr reciba al Al-Fateh por la primera fecha de la liga de Arabia Saudita.