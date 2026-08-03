San Lorenzo cayó ante Central Córdoba y llega golpeado clásico frente a Huracán

Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó 1-0 a San Lorenzo, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura, y dejó a los dirigidos por Néstor Gorosito en una delicada situación.

El único gol del encuentro lo hizo el delantero uruguayo Michael Santos, a los 31 minutos del primer tiempo.

El partido, que se llevó a cabo en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, comenzó muy parejo, con situaciones para ambos equipos, incluso con buenas aproximaciones de San Lorenzo, aunque sus delanteros estaban muy flojos con la puntería.

De esta manera, Central Córdoba aprovechó la falta de eficacia de sus oponentes y logró ponerse en ventaja apenas pasada la media hora de juego, cuando Santos conectó un preciso cabezazo tras un gran centro del lateral Santiago Moyano.

Ya en la segunda mitad, San Lorenzo salió con todo en busca del empate y tuvo muchísimas oportunidades para conseguir la igualdad, principalmente a través de Rodrigo Auzmendi, aunque al "Ciclón" le faltó eficacia en los últimos metros y se terminó quedando con las manos vacías.

GOL DE MICHAEL SANTOS PARA EL 1-0



El delantero de Central Córdoba metió un gran cabezazo para abrir el partido ante San Lorenzo.



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Con este triunfo, Central Córdoba logró salir del fondo de la tabla ya que llegó a los tres puntos e igualó a San Lorenzo, aunque ambos están fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

En la próxima fecha, Central Córdoba visitará a Unión de Santa Fe, mientras que San Lorenzo recibirá a su clásico rival, Huracán.

La síntesis del partido

Torneo Clausura

Fecha 3

Zona A

Central Córdoba (SdE) 1 - 0 San Lorenzo

Estadio: Único Madre de Ciudades

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Pablo Dóvalo

Central Córdoba (SdE): Javier Vallejos; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Fernando Martínez; Horacio Tijanovich, Matías Vera, Marco Iacobellis, Lucas González, Diego Barrera y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

San Lorenzo: Orlando Gill; Nahuel Arias, Emiliano Amor, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Matías Reali; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Néstor Gorosito.