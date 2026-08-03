Huracán repartió puntos con Atlético Tucumán en Parque Patricios

Huracán igualó sin goles con Atlético Tucumán, por la tercera fecha del Torneo Clausura, en la previa del clásico ante San Lorenzo.

Si bien ambos equipos tuvieron varias aproximaciones, contaron con muy pocas situaciones claras, por lo que tuvieron que conformarse con un punto cada uno tras el encuentro que se llevó a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Con este resultado, Huracán llegó a los cuatro puntos y termina la tercera fecha en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B, ya que escaló hasta la octava posición. Previamente, los dirigidos por Diego Martínez habían derrotado 1-0 a Banfield y perdido 2-1 con Independiente Rivadavia de Mendoza.

Atlético Tucumán, por su parte, está invicto y cuarto en la Zona B con cinco unidades, ya que venía de empatar con Independiente Rivadavia de Mendoza y de ganarle 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero.

En la próxima fecha, Huracán visitará a su clásico rival, San Lorenzo, mientras que Atlético Tucumán recibirá a Sarmiento de Junín.