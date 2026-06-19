Cuál es el club campeón de la Libertadores que hizo oficial la llegada de Tim Payne

Olimpia oficializó la contratación de Tim Payne, el defensor neozelandés de 32 años que en las últimas semanas se convirtió en una de las historias más llamativas alrededor del Mundial 2026. El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial del club paraguayo en la red social X mediante un mensaje que destacó tanto el origen del jugador como la magnitud de la institución que lo incorpora.

"Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay. ¡Bienvenido al Decano, TIM!", publicó la entidad para presentar a su nuevo refuerzo.

La llegada del futbolista se produce en un contexto particular. Mientras su nombre comenzó a ganar notoriedad por sus actuaciones con la selección de Nueva Zelanda, una inesperada campaña impulsada desde las redes sociales terminó convirtiéndolo en una figura seguida por millones de personas en distintos países.

El recorrido profesional de Tim Payne

Nacido el 10 de enero de 1994 en Auckland, Tim Payne se desempeña principalmente como lateral derecho, aunque también puede actuar como defensor central.

El jugador llega procedente del Wellington Phoenix, equipo de la primera división australiana, donde acumuló una destacada participación durante la temporada 2025/2026. Sus números en ese período fueron los siguientes:

14 partidos disputados.

867 minutos jugados.

12 titularidades.

5 asistencias.

Sin tarjetas amarillas.

Sin tarjetas rojas.

Según los datos difundidos, su valor de mercado ronda los 350.000 dólares.

Antes de su paso por Wellington Phoenix, Payne desarrolló parte de su carrera en el Blackburn Rovers de Inglaterra, institución donde se profesionalizó. Posteriormente integró Portland 2, equipo perteneciente a la MLS Next Pro, entre 2015 y 2016.

A nivel internacional acumula más de cincuenta partidos con la selección de Nueva Zelanda, combinado que logró regresar a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

La campaña que cambió su vida

La notoriedad global de Tim Payne no surgió inicialmente por una transferencia ni por una actuación destacada en una competencia internacional. Semanas antes del comienzo del Mundial 2026, el influencer argentino Valen Scarsini, conocido en redes sociales como "Elscarso", lanzó una iniciativa para transformar al futbolista menos conocido del torneo en una figura reconocida a nivel mundial.

El elegido fue Payne, quien en aquel momento contaba con apenas 4.715 seguidores en Instagram.

La campaña comenzó a expandirse rápidamente en Argentina y luego se multiplicó en distintos países. Como consecuencia de esa viralización, la cuenta personal del defensor experimentó un crecimiento extraordinario hasta alcanzar casi 6 millones de seguidores.

El propio futbolista reconoció públicamente el impacto del fenómeno. "Me estaba preguntando por qué mis redes sociales estaban estallando y encontré tu posteo. Agradezco el amor. Gracias, hermano", le escribió a Scarsini.

Posteriormente, Payne también publicó un video desde la concentración del seleccionado neozelandés en Florida para agradecer en español e inglés el apoyo recibido por parte de miles de seguidores.

Del fenómeno digital al protagonismo en el Mundial

La repercusión en internet rápidamente encontró su correlato dentro de los estadios. Durante el debut de Nueva Zelanda en el Mundial 2026, disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles frente a Irán, numerosos aficionados llevaron banderas y pancartas con el nombre del defensor.

El encuentro, correspondiente al Grupo G, terminó igualado 2 a 2. Payne fue titular y permaneció en cancha durante 78 minutos. En los primeros instantes del partido mostró cierto nerviosismo y protagonizó un control fallado que generó reacciones en las tribunas. Sin embargo, con el correr de los minutos logró asentarse en el juego y tuvo intervenciones correctas tanto en defensa como en algunas proyecciones ofensivas.

El entrenador Darren Bazeley decidió reemplazarlo por Callan Elliot cuando Irán incrementó la presión ofensiva.

Tras el encuentro, el defensor agradeció el respaldo recibido. "Gracias por venir. Aprecio mucho su apoyo. La atmósfera fue fantástica y estamos deseando que llegue el próximo partido", expresó.

Un debut con emociones y una tabla muy ajustada

El encuentro entre Nueva Zelanda e Irán tuvo un desarrollo dinámico y cambiante. El conjunto oceánico abrió el marcador a los siete minutos gracias a Elijah Just, con Chris Wood como principal referencia ofensiva.

Irán consiguió la igualdad cerca de la media hora mediante Ramin Rezaeian. En la segunda mitad, Just volvió a convertir a los 55 minutos para adelantar nuevamente a Nueva Zelanda, aunque Mohammad Mohebi estableció el empate definitivo con un gol de cabeza a los 64 minutos.

El resultado dejó a ambos equipos con un punto en el Grupo G. La tabla también registra la igualdad entre Bélgica y Egipto por 1 a 1, por lo que los cuatro integrantes de la zona comenzaron el certamen con la misma cantidad de unidades.

Olimpia y un presente de alto nivel

La llegada de Payne coincide con un momento deportivo favorable para Olimpia, una de las instituciones más importantes del fútbol paraguayo.

El equipo es dirigido por el entrenador argentino Pablo "Vitamina" Sánchez y recientemente se consagró campeón del Torneo Apertura de Paraguay. Además, logró clasificarse de manera directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana después de finalizar como líder del Grupo G.

El conjunto paraguayo cerró esa fase con 13 puntos, superando a:

Vasco da Gama, de Brasil.

Audax Italiano, de Chile.

Barracas Central, de Argentina.

En la próxima instancia, Olimpia enfrentará al ganador de la llave que disputarán Vasco da Gama e Independiente Medellín de Colombia.

En ese contexto de crecimiento deportivo y consolidación institucional, el club paraguayo decidió apostar por Tim Payne, un futbolista que llega respaldado por su experiencia internacional, por su recorrido profesional y por una inesperada popularidad global que lo convirtió en uno de los personajes más comentados del Mundial 2026.