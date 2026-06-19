Estados Unidos, Brasil y Marruecos salen a escena en una jornada clave de la fase de grupos

La Copa del Mundo 2026 sigue avanzando en su fase de grupos y este viernes 19 de junio tendrá una nueva jornada cargada de actividad con partidos correspondientes a los Grupos C y D. La atención estará puesta en la presentación del seleccionado anfitrión, Estados Unidos, que enfrentará a Australia, además de los compromisos que disputarán Marruecos y Brasil, dos de los equipos que integran el Grupo C.

Con la competencia ingresando en una etapa determinante para las aspiraciones de cada seleccionado, los resultados de esta segunda fecha comienzan a adquirir un peso específico cada vez mayor en la lucha por avanzar a la siguiente instancia del torneo.

La programación del día contempla tres encuentros distribuidos a lo largo de la tarde y la noche, en distintos escenarios de Estados Unidos, sede principal del certamen.

Estados Unidos abre la jornada frente a Australia

El primer compromiso del día tendrá como protagonista al seleccionado de Estados Unidos, que afrontará un nuevo desafío en condición de anfitrión. El conjunto norteamericano se medirá con Australia en un encuentro correspondiente al Grupo D, programado para las 16:00 horas en el Seattle Stadium.

La presencia del seleccionado local vuelve a concentrar buena parte de la expectativa de la jornada, en un torneo donde cada presentación del anfitrión adquiere una relevancia especial por el acompañamiento de su público y el interés generado alrededor de su participación.

El Grupo C entra en escena con dos partidos

La actividad continuará más tarde con dos encuentros correspondientes al Grupo C, una zona que reúne a Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

El primero de esos compromisos enfrentará a Escocia y Marruecos desde las 19:00 horas en el Boston Stadium. Posteriormente llegará el turno de Brasil, que cerrará la jornada enfrentando a Haití a partir de las 21:30 en el Philadelphia Stadium.

Los tres encuentros previstos para este viernes forman parte de la segunda fecha de la fase de grupos y pueden comenzar a definir el panorama de clasificación dentro de cada zona.

El programa completo de partidos

La agenda oficial del viernes 19 de junio contempla los siguientes encuentros:

Estados Unidos vs Australia Horario: 16:00 horas. Estadio: Seattle Stadium. Grupo D.

Escocia vs Marruecos Horario: 19:00 horas. Estadio: Boston Stadium. Grupo C.

Brasil vs Haití Horario: 21:30 horas. Estadio: Philadelphia Stadium. Grupo C.



La programación distribuye los partidos a lo largo de toda la jornada, permitiendo a los aficionados seguir cada uno de los compromisos en directo.

Dónde ver cada partido en vivo

Los encuentros del Mundial 2026 contarán con diferentes alternativas de transmisión tanto por televisión como mediante plataformas de streaming. Para el partido entre Estados Unidos y Australia estarán disponibles las siguientes opciones:

TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro).

DGO.

DIRECTV.

Amazon Prime Video.

Paramount+.

El encuentro entre Escocia y Marruecos podrá seguirse a través de:

Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro).

Disney+ Premium.

DGO.

DIRECTV.

Amazon Prime Video.

Paramount+.

Por su parte, el choque entre Brasil y Haití será transmitido por:

TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro).

DGO.

DIRECTV.

Amazon Prime Video.

Paramount+.

Cómo llega el Grupo C a la segunda fecha

Uno de los focos principales de la jornada estará puesto en el Grupo C, integrado por cuatro selecciones que comenzaron su recorrido en el Mundial con resultados diversos. La zona está conformada por:

Brasil.

Marruecos.

Haití.

Escocia.

Los resultados registrados en la primera fecha dejaron un escenario abierto de cara a la continuidad de la competencia.

En el partido que enfrentó a Brasil y Marruecos, ambos seleccionados igualaron 1 a 1, repartiendo puntos en su estreno mundialista. En el otro encuentro de la zona, Escocia logró imponerse por 1 a 0 frente a Haití y comenzó el torneo sumando una victoria.