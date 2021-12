¿Cuál es el futuro del Kun Agüero tras su retiro?

"Voy a seguir vinculado al fútbol seguro, pero ahora voy a poder disfrutar un poco más”. Entre las lágrimas y alguna sonrisa pícara que lleva pegada a su personalidad hasta en los momentos más profundos de dolor, Sergio Kun Agüero confirmó su retiro del deporte profesional al mismo tiempo que empezó a dejar algunas migajas como pistas de lo que podría venir por delante en su vida afuera de las áreas.

A los 33 años, convertido en uno de los futbolistas argentinos con más títulos en la historia, el delantero debió abandonar las canchas por una arritmia que le impidió continuar con su paso por el Barcelona, cuando todavía tenía algunos cartuchos disponibles de su mejor calidad. “No sé qué me espera en la otra vida, pero tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor. Ahora voy a estar tranquilo, no voy a hacer nada por un tiempo”, explicó en una conferencia de prensa llena de emoción en el Camp Nou.

Las redes sociales rápidamente se agitaron cuando confirmó su adiós pidiendo que Agüero sea incorporado de algún modo al cuerpo técnico que ya se prepara para un Mundial de Qatar 2022, que seguramente lo iba a tener entre los futbolistas convocados. Sin la chance de aportar su jerarquía en el campo de juego, el sueño naciente de los fanáticos es que viaje para aplicarle su inevitable vitalidad a la plantilla. Lo cierto es que el plan en la selección argentina ya sobrevuela por algunas cabezas desde antes que se haga oficial la noticia.

El Kun tenía masticada la decisión del retiro desde hacía varios días, pero se tomó su tiempo para digerirlo antes de sentarse ante el mundo a contarlo. Todavía está muy lejos de ser una realidad, pero en los pasillos de la AFA la idea corretea en forma de rumor con el sueño de algunos de que ojalá tome vuelo definitivamente. Desde la Selección no quieren dejarlo solo, aunque eso parece sonar como una obviedad para una persona que aportó tanto por los colores. Quieren estar cerca de un hombre que casualmente festejó el último de sus 21 títulos en la Copa América de Brasil en lo que bien podría interpretarse como un guiño complaciente del destino ante esta mala noticia que atraviesa.

“La selección argentina es lo que más amo”, subrayó el Kun con la voz entrecortada. Y no es un a frase al aire. Aunque jugó cuatro de los siete partidos y salió de titular tan solo en dos, puertas adentro aseguran que durante al estadía en Brasil fue uno de los más alegres del plantel. Es una de las personalidades más queridas tanto por sus compañeros como por el cuerpo técnico. Es siempre positivo, juegue o no. Vive haciendo bromas, transmite buen humor”, le comentó a este medio alguien que respira la intimidad albiceleste desde las entrañas. Por ahora es apenas eso, un clamor popular que arrancó desde las redes sociales y que deberá macerarse para ver si finalmente se transforma en un producto de la realidad.

Si bien el cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni hoy en día está caminando por sus merecidas vacaciones, no hay que descartar que una vez que transcurran los meses y Agüero digiera la abrupta determinación que debió tomar, levanten el teléfono y le abran la puerta para que esté en alguna función o al menos acompañando el proceso del seleccionado hasta el Mundial que será a fines del 2022 en Qatar.

Después de su vacaciones por Dubai a bordo de vehículos lujosos y el paso por el Gran Premio de Abu Dhabi para ver en vivo la dramática definición de la Fórmula 1, Agüero retornó a Barcelona, informó su retiro entre lágrimas y ahora debe dar inicio a su nueva vida. Detrás de esa puerta hacía el día después, el Kun sabe que cuenta con un espaldarazo entre laboral y de esparcimiento que nació por casualidad durante el aislamiento mundial por el coronavirus.

Empezó a transmitir en vivo por su canal en Twitch (SLAKUN10, que hoy tiene 3.5 millones de seguidores) y rápidamente se amalgamó con los referentes que hicieron explotar este modo de relacionarse con el público. El vínculo virtual se convirtió en amistad con personalidades de la talla de Ibai Llanos o Coscu, a quienes incluso invitó a la cena de despedida que realizó Lionel Messi horas antes de ponerle punto final a su legendaria vida en Barcelona. Encontró en ese formato una manera de tener otro tipo de contacto con sus fanáticos alrededor de todo el planeta, y con su simpatía se erigió como uno de los deportistas más influyentes dentro del stream.

Durante la Copa América, sin embargo, decidió pausar su performance en el planeta virtual para evitar que las críticas cayeran sobre sus espaldas ante una eventual mala actuación deportiva. “Hoy es el último stream en varias semanas. No creo que tenga tiempo. Ustedes saben? prefiero estar en Argentina, enfocado. Ustedes quieren verme, pero hay gente que si las cosas van mal empieza a decir que estuve boludeando. Prefiero estar tranquilo, enfocarme en los entrenamientos y en los partidos”, se excusó por entonces, cuando frenó sus transmisiones que para entonces eran seguidas por miles y miles de personas alrededor del planeta.

Ya en ese momento había pisado fuerte mostrando su desempeño en los diferentes juegos de moda, pero también había decidido dar un paso más: fundó su equipo de esports llamado KRÜ en octubre del 2020. El team no lo defraudó y en los últimos días quedó entre los cuatro mejores equipos de Valorant en el mundo, marcando un hito para la región.

Fue en ese marco que la vida deportiva y el ámbito virtual confluyeron por última vez aunque nadie lo sabía. “No voy a hablar mucho de mi tema. Ya saben que estoy bien y les quería decir muchas a gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados, a toda la gente que me escribió. Solo vengo a disfrutar del partido de hoy, de KRÜ. Gracias por bancarme y acá estoy para lo que necesiten. No los puedo ver, pero siempre está bien agradecer porque vi muchos mensajes por todos lados”, anunció Agüero en su transmisión para evitar que su cuenta se llenara de preguntas emparentadas a su estado de salud y le permitieran disfrutar del desempeño de KRÜ en el Mundial. Por esos días había dejado algunas señales que lo alejaban del fútbol, cuando compartió una postal practicando tiros de golf.

Tampoco habría que descartar que en algún momento vuelva a acercarse a Independiente, el club que lo vio nacer. Su padre está asociado a la vida política de la entidad y el Kun, en el pasado, ya mostró su amor por el Rojo cuando financió junto con Gabriel Milito el proyecto para modernizar el predio de entrenamiento del plantel.

“Me voy con la cabeza alta, muy feliz. La verdad que estoy muy feliz por lo que hice”. Agüero dejó de escribir páginas doradas en el fútbol mundial después de casi dos décadas. El libro de su vida dentro del fútbol ya fue enviado a la imprenta, pero ahora es momento que empiece a diagramar las hojas de su enciclopedia fuera de las áreas en las que fue un goleador temible. Es el momento de vivir sin la presión constante del futbolista profesional.