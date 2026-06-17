Cuál es el panorama de Argentina para lo que viene en el Mundial 2026

La Selección Argentina inició su participación en el Mundial 2026 con una actuación contundente frente a Argelia y dio un paso importante en su objetivo de avanzar a la siguiente instancia como líder del Grupo J. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró una amplia superioridad en su debut y consiguió una goleada que le permite afrontar los próximos compromisos con una tranquilidad considerable dentro de una zona que comparte con Austria y Jordania.

El cómodo triunfo conseguido en la primera fecha no solo le otorgó tres puntos fundamentales, sino que además fortaleció las expectativas de un seleccionado que aspira a finalizar en lo más alto de su grupo para encarar en mejores condiciones la etapa decisiva del certamen.

La victoria dejó a Argentina en una posición favorable dentro de la tabla y con la confianza que genera una actuación convincente en el estreno mundialista. Ahora, el desafío será sostener ese nivel en los dos encuentros restantes de la fase inicial.

Messi volvió a escribir una página histórica

Más allá del resultado colectivo, la jornada quedó marcada por una actuación memorable de Lionel Messi, quien volvió a inscribir su nombre en la historia grande de las Copas del Mundo. El capitán argentino comenzó esta edición del torneo convirtiéndose en el primer futbolista en disputar minutos en seis Mundiales diferentes, una marca inédita que ya lo colocaba en un lugar privilegiado dentro de la historia del fútbol.

Sin embargo, su protagonismo no terminó allí. El encuentro frente a Argelia lo encontró en una de sus versiones más determinantes. Con tres goles, Messi firmó el primer hat-trick de su carrera en una Copa del Mundo y alcanzó una cifra que lo ubica entre los máximos referentes históricos de la competencia.

El delantero argentino llegó a los 16 goles en Mundiales, igualando al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia del torneo.

La actuación tuvo además un valor simbólico especial. La pelota que se llevará tras concretar los tres tantos representa mucho más que un reconocimiento individual. Se convirtió en el objeto que certifica una nueva conquista dentro de una trayectoria marcada por récords y logros excepcionales.

Austria aparece como el próximo gran desafío

Tras el exitoso estreno, la Selección ya comenzó a proyectar su próximo compromiso en el Grupo J. El lunes 22 de junio enfrentará a Austria en un partido que aparece como uno de los encuentros más importantes de la fase de grupos para ambos seleccionados.

El conjunto europeo también llega fortalecido luego de imponerse por 3-1 a Jordania en la primera fecha, resultado que le permitió compartir la cima de la zona con Argentina. Por ese motivo, el enfrentamiento entre ambos equipos podría transformarse en un duelo decisivo para determinar quién quedará mejor posicionado en la lucha por el liderazgo del grupo.

Si bien Argentina llega con confianza tras la goleada inicial, el análisis previo indica que Austria puede representar una exigencia importante. La principal dificultad señalada radica en la tendencia de varios seleccionados europeos de nivel intermedio a plantear esquemas defensivos cerrados, buscando reducir espacios y dificultar el juego ofensivo de rivales considerados superiores.

Jordania, el último escollo de la fase inicial

Luego del compromiso frente a Austria, la Selección cerrará su participación en la fase de grupos el sábado 27 de junio. El rival será Jordania, equipo que aparece como el adversario más débil de la zona según lo mostrado hasta el momento.

Sin embargo, dentro del plantel argentino no existe margen para la relajación. El objetivo continúa siendo finalizar en la primera posición del Grupo J y para ello será necesario mantener la concentración durante los noventa minutos de cada encuentro.

El rendimiento exhibido ante Argelia constituye un respaldo importante para encarar ese desafío, pero el cuerpo técnico sabe que cada partido presenta condiciones diferentes y requiere una preparación específica.