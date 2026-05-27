Cuál es la predicción del economista alemán que acertó el campeón de los últimos tres mundiales

La historia de las predicciones mundialistas volvió a instalarse en el centro de la escena con la figura del economista alemán Joachim Klement, cuyo modelo estadístico logró acertar a los campeones de las últimas tres ediciones de la Copa del Mundo.

La comparación con el célebre pulpo Paul resulta inevitable. En el Mundial de Sudáfrica 2010, el animal se convirtió en un fenómeno global luego de predecir correctamente todos los resultados de Alemania durante el torneo. Aquella experiencia alimentó durante años el imaginario popular alrededor de los "oráculos" futbolísticos.

Sin embargo, Klement logró ir más allá de aquella fama circunstancial. A través de un complejo modelo de predicción, consiguió anticipar con exactitud al campeón de las últimas tres Copas del Mundo disputadas desde 2014.

Su primera predicción acertada fue la consagración de Alemania en Brasil 2014. Luego repitió el éxito con Francia en Rusia 2018 y nuevamente con Argentina en Qatar 2022.

Ahora, el economista sostiene que, según su modelo, Países Bajos podría convertirse en el cuarto acierto consecutivo si logra levantar el trofeo en julio.

Un modelo que también anticipa sorpresas

El trabajo desarrollado por Klement no se limita únicamente a señalar al eventual campeón del torneo. El modelo también proyecta el recorrido completo de la competencia y anticipa resultados inesperados en distintas instancias. Entre las predicciones más llamativas aparece una eventual victoria de Japón sobre Brasil en la segunda ronda del torneo. También prevé la eliminación de Escocia frente a Corea del Sur en esa misma fase.

Otro de los escenarios planteados por el economista alemán involucra a Inglaterra y Portugal. Según la proyección, el seleccionado inglés alcanzará las semifinales, aunque volverá a quedar eliminado ante Portugal, repitiendo un antecedente ocurrido en 2006.

El modelo está diseñado para analizar el desarrollo del nuevo formato de Copa del Mundo de 48 equipos, contemplando distintos factores que, según Klement, influyen en el rendimiento de las selecciones nacionales.

El origen de una idea que nació para cuestionar a los economistas

Pese a la repercusión alcanzada por sus pronósticos, Joachim Klement insiste en relativizar la supuesta precisión de su método.

El economista, que se define a sí mismo como un "pesimista" y reside desde hace una década en Reino Unido, asegura que el objetivo inicial de este trabajo nunca fue ganar apuestas ni evitar decepciones futbolísticas.

Según explicó, el proyecto comenzó como una forma de cuestionar la confianza excesiva de ciertos economistas respecto de su capacidad de prever acontecimientos complejos.

"Empezó como un ejercicio para mostrarle al mundo la arrogancia de los economistas que creen que pueden pronosticar cosas sobre las que en realidad no tienen ni idea", sostuvo Klement. Con el paso del tiempo, y luego de los sucesivos aciertos, el fenómeno terminó adquiriendo una dimensión inesperada. El propio economista reconoce que el éxito acumulado hizo que muchas personas comenzaran a considerar su modelo prácticamente infalible.

"Y ahora se ha convertido en un ejercicio sobre cómo, si tienes la suficiente suerte, la gente termina creyendo que eres un gurú", explicó.

La combinación entre datos y azar

Klement sostiene que existen elementos objetivos que ayudan a explicar por qué algunos países tienen mayores probabilidades de éxito en una Copa del Mundo. Entre los factores que considera relevantes aparecen:

La población del país

El nivel de riqueza

Las condiciones climáticas

La clasificación FIFA

No obstante, el economista advierte que esos elementos representan apenas una parte de la ecuación total. Según su explicación, aproximadamente el 50% del resultado final depende de la suerte y de circunstancias imposibles de anticipar.

Klement remarca que en partidos disputados entre selecciones de nivel similar, pequeños detalles pueden modificar completamente el desenlace. Entre los factores impredecibles menciona:

El estado físico o anímico de un equipo en un día puntual.

Una decisión arbitral.

Un rebote fortuito.

Un disparo que impacta en el poste y entra o sale.

"Cosas así son completamente impredecibles", afirmó.

Un fenómeno que crece

Con cada nueva Copa del Mundo, el modelo de Joachim Klement gana mayor repercusión pública y genera expectativas crecientes entre aficionados, economistas y colegas del sector financiero.

El propio autor reconoce que el torneo se convirtió para él en una especie de pausa frente a las tensiones del contexto internacional actual. "Especialmente en 2026, con tantas crisis, guerras y cosas ocurriendo, es algo que me hace sentir bien y, espero, también haga sentir bien a los lectores y les dé una pequeña distracción de todo lo negativo que sucede en el mundo", señaló.

Sin embargo, el aumento de popularidad también elevó la presión sobre sus pronósticos.

Klement trabaja actualmente como estratega en el banco de inversión Panmure Liberum, donde incluso sus colegas comenzaron a consultar detalles específicos sobre cómo determinadas situaciones podrían alterar las probabilidades de su modelo. Entre las preguntas que recibe aparecen consultas vinculadas, por ejemplo, con la lesión del ligamento cruzado anterior sufrida por el mediocampista neerlandés del Tottenham, Xavi Simons, y el posible impacto sobre las chances de Países Bajos.

La presión detrás de una predicción exitosa

Aunque insiste permanentemente en relativizar la fiabilidad de su sistema, Klement admite que cada nuevo acierto alimenta aún más la expectativa pública alrededor de su trabajo.

El economista contó que varios compañeros decidieron apostar dinero a favor de Países Bajos luego de la publicación de su pronóstico. "Tengo varios colegas que apostaron algo de dinero por Países Bajos después de que publiqué mi pronóstico", relató.

Y cerró con una frase que refleja el clima de expectativa que rodea a su figura: "Así que si Países Bajos queda eliminado del Mundial, creo que al día siguiente tendré que trabajar desde casa".