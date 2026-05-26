Papelón de San Lorenzo: perdió con Recoleta y quedó afuera de la Sudamericana

San Lorenzo perdió por 1-0 con Recoleta de Paraguay en una derrota que lo deja eliminado de la Copa Sudamericana 2026, a pesar de situarse primero antes del comienzo de la jornada, en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Pedro Bidegain, por la sexta y última fecha del grupo D.

El único gol de la noche fue convertido por el delantero Allan Wlk, que aprovechó un contraataque cuando iban 36 minutos del primer tiempo.

La derrota dejó al "Ciclón" fuera de competencia en la Copa Sudamericana al terminar una fase de grupos sorprendentemente pareja en el tercer lugar y con siete puntos, mientras que el conjunto paraguayo cerró el grupo en el primer puesto, con ocho unidades tras cinco empates y un único triunfo, conseguido en la noche del Bajo Flores.

El local tuvo su primera llegada a los cuatro minutos, cuando el carrilero Mathías De Ritis se filtró por el costado izquierdo del frente de ataque, recibió el pase en cortada del volante Facundo Gulli dentro del área y cruzó un zurdazo bajo, que se fue muy cerca del segundo palo.

Diez minutos más tarde se dio una combinación entre la dupla de ataque del "Ciclón", con un pase en profundidad del atacante Alexis Cuello para la llegada al área del delantero Rodrigo Auzmendi, que no pudo vencer al arquero Nelson Ferreira, que achicó a tiempo.

La visita tuvo su primer acercamiento a los 22 minutos, luego de un contraataque veloz por el costado derecho que terminó en un remate bajo y cruzado del enganche Wilfrido Báez, que el arquero Orlando Gill pudo detener sin inconvenientes.

En 36 minutos de la primera parte, luego de un mal posicionamiento defensivo del local, un nuevo contraataque habilitó, esta vez, al delantero Allan Wlk sobre el costado izquierdo, cuyo zurdazo de primera entró bajo y por el primer palo del arquero Orlando Gill, que fue sorprendido.

Ya en la segunda mitad, cuando iban 11 minutos, un centro desde la derecha habilitó el cabezazo de Auzmendi, que no pudo disparar con fuerza y vio como Nelson Ferreira desviaba su intento sobre su poste izquierdo.

Tres minutos más tarde, Gulli avanzó por izquierda eludiendo a un rival con un cambio de ritmo y definió poco después de ingresar al área, con un tiro cruzado que Ferreira volvió a detener.

A los 15 minutos, Cuello controló un centro desde la izquierda de De Ritis con un autopase que le permitió encarar por el costado izquierdo del área rival, para luego sacar un remate alto que Ferreira, con un gran timing para achicar, pudo desviar.

En el undécimo y anteúltimo minuto de descuento, el arquero Orlando Gill cometió una falta dentro del área que provocó un penal. Aunque detuvo el remate bajo del delantero Allan Wlk sobre su poste izquierdo, el "Ciclón" no pudo sacar un último contraataque y se fue con las manos vacías.

Síntesis del partido:

Copa Sudamericana 2026.

Grupo D.

Fecha 6.

San Lorenzo 0 - 1 Recoleta (Paraguay).

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Carlos Ortega (Colombia).

VAR: Leonard Mosquera (Colombia).

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Nahuel Barrios, Mathías De Ritis; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Recoleta: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Aldo González, Juan Franco, Ronal Domínguez, Pedro Ríos; Wilfrido Báez, Allan Wlk. DT: Jorge González.

Gol en el primer tiempo: 36m. Allan Wlk (R).

Cambio en el primer tiempo: 30m. Lucas Monzón por Dairon Mosquera (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. José Espínola por Juan Franco (R) y Héctor López por Aldo González (R), 19m. Claudio Figueredo por Wilfrido Báez (R); 25m. Matías Reali por Ezequiel Herrera (SL); 29m. Juan Núñez por Pedro Ríos (R); 35m. Gregorio Rodríguez por Nahuel Barrios (SL) y Luciano Vietto por Alexis Cuello (SL), 40m. Diego Herazo por Mathías De Ritis (SL).