Cuál sería la formación de la selección Argentina vs Estonia

La selección argentina de Lionel Scaloni cerrará su ventana de preparación para el Mundial de Qatar este domingo desde las 15 ante Estonia en un amistoso que se desarrollará en el Estadio El Sadar de Pamplona, televisado por TyC Sports.

El entrenador, sabiendo que estaban las cámaras televisivas posicionadas en el centro de entrenamiento de Bilbao, repartió pecheras a los futbolistas en el inicio de la práctica y dejó entrever cuál sería la formación para uno de los últimos amistosos ante de la Copa del Mundo. Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Nahuel Molina serían los únicos tres apellidos que se repetirían en relación al once que salió al césped del Estadio de Wembley en Londres para disputar la finalissima ante Italia.

Cabe destacar que el DT decidió desafectar por distintos problemas de salud a Leandro Paredes, Emiliano Martínez y Ángel Correa. El mediocampista central, operado de una pubalgia en abril, viajó con el plantel para estar con sus compañeros pero no iba a sumar minutos ya que todavía no se recuperó de dicha intervención. El Dibu, en cambio, utilizará el tiempo libre para tratar los problemas de rodilla de cara a la pretemporada con el Aston Villa. “Es un dolor rotuliano que tengo desde los 17 años. Se agravó un poquito pero haciendo un tratamiento con Batista y los médicos de la Selección voy a estar bien”, aseguró el arquero.

Lo más sorpresivo fue la salida del atacante de Atlético de Madrid, quien anunció en sus redes sociales que deberá ser operado de una cicatriz que le quedó de su intervención cardíaca hace casi diez años. “Este lunes me van a corregir una cicatriz que me quedó de una vieja intervención que tuve hace años en Estados Unidos. Por si no se acuerdan, se los repaso: en el 2014 pasé por una situación difícil cuando me sometieron a una microcirugía cardíaca”, repasó sobre lo sucedido cuando tenía 18 años. “Si Dios quiere, en una semana estaré para jugar de nuevo”, aclaró.

Frente a estas aclaraciones, los ocho jugadores que tendrían minutos ante el combinado europeo serán Franco Armani, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Alexis Mac Allister, Alejandro Papu Gómez, Julián Álvarez y Joaquín Correa. Cabe destacar que el Huevo Acuña se había perfilado para ser titular contra Italia, pero quedó afuera de la pelea por el lugar que finalmente ocupó Nicolás Tagliafico a raíz de una molestia muscular.

¿Los once que se perfilan para el amistoso? Franco Armani; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Alejandro Gómez, Julián Álvarez, Lionel Messi y Joaquín Correa.

Cabe destacar que tras este juego quedará una ventana más para partidos de selecciones antes del Mundial. En septiembre, Argentina debería afrontar el duelo pendiente de Eliminatorias ante Brasil en un país a confirmar y luego buscaría organizar un amistoso con Israel o una selección de Concacaf como candidatos más firmes.

Argentina hará su estreno en el Grupo C el martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita a las 7 de la mañana y luego se enfrentará cuatro días más tarde, el sábado 26, con México desde las 16. El cierre se desarrollará vs. Polonia el miércoles 30 desde las 16.