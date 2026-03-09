¿Vuelve el fútbol gratis? La iniciativa que prepara la AFA

El tesorero de la Liga Cordobesa de Fútbol, Emeterio Farías, aseguró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pondrá en marcha un proyecto que podría transformar la manera en que los hinchas acceden al fútbol nacional. Según explicó el dirigente, la entidad madre del fútbol argentino trabaja en el desarrollo de una plataforma propia desde la cual se podrán ver todos los torneos organizados por la AFA de manera gratuita.

Las declaraciones se realizaron en el marco de una entrevista radial, donde Farías calificó el anuncio como un momento trascendental para el deporte en el país. De acuerdo con sus palabras, el sistema permitirá concentrar en un solo espacio digital todas las competencias oficiales que actualmente se desarrollan bajo la órbita de la AFA.

El impacto potencial de esta iniciativa no solo alcanza a los grandes centros futbolísticos, sino también a las provincias del interior. En ese sentido, la medida genera expectativas en regiones con fuerte cultura futbolera, como Catamarca, donde el acceso a las transmisiones deportivas muchas veces depende de servicios pagos o de acuerdos televisivos limitados.

"Un día histórico", según Emeterio Farías

Durante sus declaraciones, Farías enfatizó la magnitud del proyecto al afirmar:

"Es un día histórico para la Asociación del Fútbol Argentino y para todos los futboleros de este país. Se pone en marcha un sistema donde vamos a tener una plataforma para ver todos los campeonatos que organiza AFA".

El dirigente explicó que el objetivo de la iniciativa es centralizar la difusión del fútbol argentino y ampliar el acceso para todos los aficionados del país. Esto implica que diferentes disciplinas y categorías que dependen de la AFA estarán disponibles dentro del mismo entorno digital.

En ese marco, Farías también adelantó que la propuesta busca recuperar una lógica similar a la de Fútbol para Todos, el sistema de transmisión gratuita que durante años permitió ver los partidos de primera división sin costo para los espectadores.

Qué torneos se podrán ver

De acuerdo con la información difundida por el tesorero de la Liga Cordobesa de Fútbol, la futura plataforma incluirá una amplia variedad de competencias. Entre ellas se encuentran:

Fútbol masculino

Fútbol femenino

Fútbol playa

Futsal

Torneos de Primera División

Otras competiciones organizadas por la AFA

En palabras del propio dirigente:

"Se va a poder ver el femenino, el masculino, fútbol playa, todo el futsal, todo lo que organiza AFA. Todo el fútbol de primera, también. Vuelve así como fue Fútbol para Todos, así va a ser esta plataforma".

La propuesta apunta a reunir en un solo espacio digital la totalidad de las disciplinas que actualmente integran la estructura del fútbol argentino.

LPF Play y el nuevo escenario de transmisiones

Farías también aportó detalles sobre la base tecnológica del proyecto, vinculándolo con LPF Play, la aplicación que desde este año obtuvo los derechos de televisación del ascenso.

Este elemento es clave dentro del esquema que planea implementar la AFA, ya que la existencia de una aplicación con derechos sobre determinadas competiciones sugiere el inicio de un proceso de reorganización del sistema de transmisión del fútbol argentino.

El dirigente remarcó además que uno de los pilares del proyecto será el acceso libre para los usuarios:

"La aplicación va a ser gratuita y van a poder verla todos los argentinos, todos a los que les gusta este deporte".

Para provincias como Catamarca, donde el fútbol ocupa un lugar central en la vida social y deportiva, la posibilidad de acceder sin costo a los torneos organizados por la AFA podría significar una ampliación importante del acceso a contenidos deportivos nacionales.