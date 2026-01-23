David Trezeguet asume un nuevo y sorpresivo rol en River Plate

River Plate anunció oficialmente la incorporación de David Trezeguet a su estructura institucional, en un movimiento que apunta a fortalecer el posicionamiento del club a nivel local e internacional. El ex futbolista fue presentado en un acto formal junto al presidente de la institución, Stefano Di Carlo, y asumirá un cargo gerencial vinculado a la representación institucional, el relacionamiento estratégico y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo para el club.

La llegada de Trezeguet se enmarca en una estrategia integral de crecimiento que River viene impulsando en los últimos años, con foco en la consolidación de su marca, la expansión de sus vínculos comerciales y la proyección internacional. En ese contexto, el ex delantero trabajará de manera articulada con las áreas de Institucional, Marketing y Comercial, participando activamente en la planificación y ejecución de iniciativas destinadas a potenciar el valor de la entidad.

Con una historia profundamente ligada a River Plate, donde debutó como profesional y dio sus primeros pasos antes de iniciar una destacada carrera internacional, Trezeguet aporta no solo su identidad con el club, sino también una trayectoria de élite en el fútbol europeo y una experiencia previa en funciones de representación institucional en Juventus, uno de los clubes más importantes del mundo.

Junto al Presidente @stefanocdicarlo, River Plate oficializa la asunción de @Trezegoldavid a un nuevo rol institucional, orientado al desarrollo de alianzas, el relacionamiento y la representación oficial del Club.



Un rol enfocado en alianzas y representación

Dentro de sus funciones, David Trezeguet tendrá un papel activo en la construcción y gestión de alianzas estratégicas con organizaciones, empresas e instituciones, tanto del ámbito deportivo como de otros sectores. Su tarea incluirá el acompañamiento de acuerdos comerciales, la participación en activaciones vinculadas a sponsors y socios estratégicos, y la identificación de nuevas oportunidades de colaboración que permitan ampliar la base de apoyos y recursos del club.

Asimismo, intervendrá en el desarrollo de programas de academias y experiencias formativas, una línea de trabajo que apunta a fortalecer la presencia de River en distintos mercados y a consolidar su perfil como institución formadora, no solo de futbolistas, sino también de valores deportivos y sociales.

En paralelo, Trezeguet ejercerá la representación institucional y deportiva del club en eventos oficiales, celebraciones, encuentros protocolares y acciones de vinculación. También participará en instancias de relacionamiento con referentes del fútbol, de la industria del deporte y de otros sectores estratégicos, tanto a nivel local como internacional, siempre en coordinación con las áreas correspondientes de River Plate.

Identidad, trayectoria y proyección internacional

La designación de Trezeguet responde a una lógica que combina identidad, experiencia y proyección global. Su figura mantiene un fuerte reconocimiento en el mundo del fútbol, especialmente en Europa, lo que representa un valor agregado para la estrategia de internacionalización del club y para la generación de vínculos con nuevos mercados.

Desde la dirigencia destacaron que su incorporación busca potenciar la presencia institucional de River en ámbitos clave, capitalizando su recorrido profesional y su conocimiento del funcionamiento de grandes organizaciones deportivas. En ese sentido, su rol no estará vinculado a lo deportivo en el campo de juego, sino a la gestión, el relacionamiento y la construcción de valor institucional.

Un paso más en la consolidación de la marca River

Con esta incorporación, River Plate continúa fortaleciendo su estructura institucional y avanzando en una estrategia de crecimiento sostenido que apunta a consolidar su lugar como uno de los clubes más importantes de la región y del continente. La llegada de una figura como David Trezeguet refuerza ese camino, sumando una voz con legitimidad, experiencia internacional y un fuerte sentido de pertenencia.

El club apuesta así a integrar perfiles con recorrido y visión estratégica, en línea con un modelo de gestión que busca profesionalizar áreas clave, ampliar su red de alianzas y proyectar la marca River más allá de las fronteras del país.

