De Cristiano Ronaldo a Beckham y a la Scaloneta: el mundo del fútbol conmovido con Messi

Lionel Messi volvió a conmover al planeta entero, pero esta vez no lo hizo por un gol, un título ni una jugada. El capitán de la Selección Argentina expuso su costado más humano para despedir a su papá, Jorge, quien falleció el último sábado después de una dolorosa lucha contra una enfermedad.

Este miércoles por la mañana, Leo rompió el silencio con una carta cargada de emoción. El mensaje, publicado en sus redes sociales, recorrió recuerdos, dolores y momentos compartidos durante toda una vida. La publicación tuvo una enorme repercusión y las palabras del futbolista se replicaron al infinito.

La intensidad de la despedida quedó reflejada en distintos fragmentos de la carta. Messi escribió desde un lugar íntimo, atravesado por la pérdida y por la dificultad de asumir la ausencia de quien fue una presencia permanente desde sus primeros pasos. Entre las frases que marcaron el mensaje aparecieron:

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No quiero caer".

"Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad".

"Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más".

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir".

Las palabras de Messi trascendieron rápidamente las fronteras de la Argentina. Las reacciones llegaron desde distintos ámbitos y confirmaron el impacto que tuvo la carta del capitán argentino.

Cristiano Ronaldo y la primera reacción

Una de las primeras reacciones fue la de Cristiano Ronaldo, quien durante años fue considerado el gran archirrival deportivo de Messi, especialmente durante la etapa en la que Leo defendía los colores del Barcelona y el portugués jugaba para el Real Madrid.

Pero en esta oportunidad, la rivalidad quedó completamente desplazada por el aspecto humano de la situación. Cristiano Ronaldo respondió al mensaje de Messi con unas palabras de acompañamiento: "Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza".

El mensaje del portugués generó además una importante repercusión en las redes sociales. Su comentario superó los quinientos mil likes en cuestión de minutos, reflejando el alcance que tuvo la publicación y la reacción ante el dolor del capitán argentino.

La escena mostró otra dimensión de una rivalidad que durante años marcó una época del fútbol mundial. Frente a la pérdida personal de Messi, la competencia deportiva quedó en segundo plano y dio lugar a un gesto de solidaridad.

Beckham, Tapia y las figuras de la Scaloneta

Los mensajes de apoyo no se limitaron a Cristiano Ronaldo. David Beckham también acompañó públicamente a Messi con una frase breve y contundente: "Estamos contigo". A esa muestra de afecto se sumó el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien escribió: "Te quiero con el alma, siempre, pero siempre, con vos".

También hubo respuestas de integrantes del seleccionado argentino y de distintas figuras vinculadas al deporte y al espectáculo.

Cuti Romero reaccionó con dos corazones y dos manos en forma de rezo. El mismo gesto fue realizado por Marcelo Tinelli y por Adolfo Cambiaso, considerado en el texto como el mejor polista de todos los tiempos. Las expresiones, aunque diferentes en su forma, coincidieron en transmitir acompañamiento frente al momento personal que atraviesa el capitán argentino.

Una carta que recorrió el mundo

Como sucede cada vez que Messi se convierte en noticia, la repercusión volvió a ser global. Pero esta vez el motivo fue completamente diferente.

Las redes sociales de diarios españoles, ingleses y de distintos lugares del planeta se hicieron eco del mensaje publicado por el futbolista. La carta dedicada a Jorge dejó de ser solamente una despedida familiar para convertirse en un mensaje que generó reacciones en todo el mundo. El impacto de sus palabras estuvo relacionado con el tono personal de la publicación. Messi no habló desde el lugar del campeón ni desde la figura deportiva reconocida internacionalmente, sino desde el lugar de un hijo que acababa de perder a su padre.

Ese cambio de registro fue acompañado por miles de reacciones y por mensajes de figuras de diferentes ámbitos. El mundo del fútbol, el arte y hasta la política se hizo eco de la situación y expresó palabras de aliento para el capitán de la Selección Argentina.

Barcelona y Ferrán Torres también reaccionaron

Entre las respuestas que recibió la publicación apareció también la de Ferrán Torres, señalado en la información como el verdugo de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026. El futbolista reaccionó al posteo de Messi con un like.

El Barcelona, club que forma parte de la historia deportiva de Messi, también expresó públicamente su acompañamiento. Lo hizo en catalán con una frase breve: "Molta força, Leo". El mensaje del club se sumó a una extensa lista de reacciones que llegaron después de la publicación de la carta.