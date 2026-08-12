Messi despidió a su padre con una carta desgarradora: "No sé cómo seguir"

Lionel Messi despidió este miércoles a su padre, Jorge Messi, mediante una extensa publicación realizada en su cuenta de Instagram. El capitán argentino eligió las redes sociales para expresar públicamente el dolor provocado por la muerte de su padre y, al mismo tiempo, recuperar diferentes momentos de una relación que estuvo presente a lo largo de toda su vida.

El mensaje recorrió desde los recuerdos de su infancia hasta los meses más recientes, atravesados por la enfermedad de Jorge y por la continuidad de Messi como futbolista y capitán de la Selección argentina.

Desde las primeras líneas, el rosarino dejó expuesta la dimensión de la pérdida y la dificultad para asimilarla. "Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer", escribió Messi al comenzar su despedida.

El futbolista reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y expresó la incertidumbre que representa afrontar el futuro sin la presencia de quien fue una figura fundamental en su recorrido personal y profesional.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir", escribió en otro tramo de la publicación.

El último Mundial y el pedido de su padre

Uno de los momentos centrales del mensaje estuvo relacionado con el Mundial 2026 y con el pedido que Jorge Messi le había realizado especialmente a su hijo: que disputara aquella que sería su última Copa del Mundo.

Messi contó que su padre lo alentó a continuar incluso pocos días antes del comienzo del torneo, pese al deterioro de su estado de salud. El futbolista atravesó así la competencia con una preocupación que se encontraba presente detrás de cada partido y de cada momento deportivo. Durante el Mundial, Messi explicó que esperaba permanentemente los mensajes de su padre después de cada encuentro. Esa rutina adquirió otro significado a medida que avanzaban los partidos y la situación de Jorge se volvía cada vez más delicada.

"Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad", recordó.

La frase refleja uno de los aspectos más íntimos de aquellos meses: mientras Messi continuaba compitiendo con la Selección argentina, también permanecía pendiente de las novedades relacionadas con la salud de su padre.

La ausencia que marcó la final

Dentro del recuerdo de aquella Copa del Mundo, Messi también se detuvo en uno de los momentos que más dolor le provocaron: Jorge Messi no pudo estar presente en la final.

El capitán argentino había imaginado especialmente compartir ese partido con su padre. Sin embargo, el deterioro de su estado de salud impidió que pudiera acompañarlo físicamente en ese momento. El rosarino admitió además que disputó aquel encuentro sin encontrarse en plenitud física y emocional. Aun así, decidió no contarle a su padre todo lo que estaba atravesando para evitar preocuparlo.

El Mundial quedó así ligado en su relato a una experiencia marcada simultáneamente por la competencia deportiva y por la preocupación personal. En cada partido existía también la espera por un mensaje de Jorge, mientras la situación de salud se volvía progresivamente más delicada.

Un padre presente desde la infancia

La carta también llevó a Messi hacia sus primeros años y al acompañamiento permanente que recibió de Jorge. El futbolista recordó que su padre lo llevaba a entrenar desde pequeño apenas terminaba de trabajar y que nunca faltaba a sus partidos. Esa presencia aparece en el relato como parte de una relación que se construyó mucho antes de los grandes escenarios del fútbol.

La figura de Jorge no quedó limitada para Messi al vínculo entre padre e hijo. El capitán argentino destacó las distintas funciones que su padre desempeñó a lo largo de su vida y de su carrera.

"Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento", escribió. La definición resume la importancia que Jorge tuvo en diferentes etapas del recorrido de Lionel Messi y permite comprender el lugar que ocupó dentro de su vida más allá de su rol familiar.

El legado que continuará en sus hijos

En otro tramo de su despedida, Messi se refirió al futuro y a la manera en que los valores recibidos de sus padres continuarán siendo transmitidos a sus propios hijos.

El futbolista remarcó que seguirá enseñándoles a Thiago, Mateo y Ciro los valores que recibió de sus padres. De esa manera, el recuerdo de Jorge también queda vinculado a la educación y al crecimiento de sus nietos. La intención expresada por Messi es mantener presentes esas enseñanzas y trasladarlas a la siguiente generación. El legado familiar aparece así como una forma de continuidad frente a la ausencia.

La despedida no se limita entonces al recuerdo de los momentos compartidos, sino que también proyecta hacia el futuro aquello que Messi recibió durante su propia infancia y que ahora busca transmitirles a sus hijos.

"Descansá en paz y cuidanos desde arriba"

El mensaje de Lionel Messi concluyó con una despedida íntima, en la que volvió a expresar el vínculo afectivo que mantuvo con su padre durante toda su vida.

"Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa", escribió. La frase final condensó el tono de toda la publicación: el dolor por una pérdida que Messi reconoció como una de las más difíciles de su vida, el recuerdo de un padre presente desde sus primeros años, la memoria de los momentos compartidos y la voluntad de conservar los valores recibidos.

A lo largo de su mensaje, el capitán argentino reconstruyó una historia marcada por la cercanía de Jorge desde su infancia, su acompañamiento permanente, su participación como padre, amigo y representante y su presencia durante distintas etapas de la carrera de Lionel.

También recordó los últimos meses de enfermedad, la preocupación durante el Mundial 2026, la ausencia de su padre en la final y aquella espera por un mensaje después de cada partido.

En medio del duelo, Messi eligió despedirlo recuperando esa historia compartida y dejando expresado, con pocas palabras pero con una fuerte carga emocional, el impacto que representa su ausencia: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir".