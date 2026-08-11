Independiente Rivadavia rescató un punto importante ante Fluminense por la Libertadores

Independiente Rivadavia hizo un gran trabajo en Brasil y empató 0 a 0 en su visita al Maracaná ante Fluminense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que dejó la serie abierta para la vuelta y se mantiene invicto en el torneo.

El delantero Maximiliano Salas, de flojo paso por River, tuvo una noche protagonista, ya que fue el que más insistió en el ataque del elenco mendocino y presionó a la defensa rival para generar peligro, pero al cuadro dirigido por Alfredo Berti le costó encontrar situaciones para convertir.

La vuelta tendrá lugar el próximo martes 18 de agosto a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en lo que será el partido que definirá el pase a alos cuartos de final del torneo, en donde se medirán anate el vencedor del duelo entre Platense y Coquimbo Unido de Chile.

El equipo mendocino salió decidido desde el comienzo y tuvo dos aproximaciones en los primeros minutos, cuando Salas exigió al arquero Fábio con un zurdazo desde la derecha, y en el córner posterior, Ezequiel Bonifacio probó desde afuera del área, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Después de ese inicio, Fluminense reaccionó y pasó a controlar el desarrollo, especialmente en la mitad de la cancha, sin embargo, al conjunto brasileño le costó encontrar profundidad para generar peligro.

A los 41 minutos llegó la primera ocasión clara del local: Yeferson Soteldo avanzó por la izquierda, ingresó al área y remató, pero un defensor bloqueó su disparo y en el rebote, Hulk definió de primera y la pelota salió desviada.

Poco después, el mediocampista Matheus Martinelli probó desde media distancia y obligó al arquero Nicolás Bolcato a estirarse, aunque el balón pasó a centímetros del arco.

En el complemento, Independiente Rivadavia tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador cuando Bonifacio quedó mano a mano con Fábio, pero el arquero brasileño respondió con un manotazo salvador.

A los 55 minutos, Matías Fernández intentó enviar un centro desde la izquierda, aunque el balón tomó dirección al segundo palo y terminó estrellándose contra el poste.

A los 79, Germán Cano capturó un rebote tras un córner, pero su remate se fue por encima del travesaño y ya sin más oportunidades claras, el encuentro terminó 0-0 por lo que la clasificación quedó abierta para la revancha en Mendoza.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores.

Octavos de final (ida).

Fluminense 0-0 Independiente Rivadavia.

Estadio: Maracaná.

Maracaná. Árbitro: Cristián Garay (Chile).

Cristián Garay (Chile). VAR: Fernando Véjar (Chile).

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Guilherme Arana; Gabriel Martinelli, Hércules; Nonato, Yeferson Soteldo; Hulk y Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Elordi; Matías Fernández, Leonard Costa, Tomás Bottari, Leonel Bucca; Alex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Agustín Canobbio por Castillo (F); Luciano Acosta por Hércules (F); 10m Renê por Arana (F); 16m Germán Cano por Hulk (F); 21m Gonzalo Ríos por Bucca (IR); Kevin Vázquez por Costa (IR); 33m Jefferson Savarino por Soteldo (F); Ganso por Nonato (F); Alejo Osella por Villalba (IR); Alex Vigo por Salas (IR); 44m Diego Crego por M. Fernández (IR).