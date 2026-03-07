Demichelis debutó como DT del Mallorca con un empate agónico ante Osasuna

El debut de Martín Demichelis como entrenador del Mallorca en el fútbol español terminó con sabor amargo. Su equipo ganaba por dos goles de diferencia ante Osasuna, pero sufrió un empate agónico en los minutos finales y el encuentro terminó 2-2.

El conjunto dirigido por el exentrenador de River parecía encaminado hacia un triunfo importante como visitante. El delantero Vedat Muriqi abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo y amplió la ventaja a los 61, lo que colocaba al Mallorca con una cómoda diferencia en el desarrollo del partido.

Sin embargo, el cierre del encuentro cambió el rumbo del resultado. Cuando ambos equipos ya jugaban con diez futbolistas, Osasuna logró reaccionar en los últimos minutos.

A los 89 minutos, Kike Barja marcó el descuento y, cinco minutos más tarde, ya en tiempo agregado, Ante Budimir anotó el gol del empate que dejó al Mallorca con un punto y una fuerte sensación de frustración.

Con este resultado, el conjunto balear no pudo salir de la zona de descenso y continúa en el puesto 18 de la tabla con 25 unidades, a once fechas del final de la temporada.

En la próxima jornada, Mallorca será local ante Espanyol de Barcelona. Luego visitará a Elche, rival directo en la lucha por la permanencia, y posteriormente volverá a jugar en casa frente al Real Madrid, donde milita Franco Mastantuono, futbolista que debutó en Primera División en River bajo la conducción de Demichelis.