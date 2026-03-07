River declaró persona no grata a un representante por conflicto con juvenil

En un movimiento que refleja la creciente tensión en torno a la salida del juvenil Luca Scarlato, River Plate decidió adoptar una medida institucional de fuerte impacto: declarar persona no grata al representante Martín Guastadisegno y prohibirle el ingreso a todas las instalaciones del club.

La resolución fue adoptada por la Comisión Directiva durante su reunión del jueves por la noche y se enmarca en el conflicto generado por la desvinculación del futbolista de las divisiones inferiores. La sanción no se limita únicamente al agente, sino que también alcanza a los socios de la agencia ByG Players, en lo que dentro de la institución interpretan como una señal clara de endurecimiento frente a una situación considerada perjudicial para el patrimonio deportivo y económico del club.

La prohibición abarca todos los espacios vinculados a la actividad institucional y deportiva de River, incluyendo:

El estadio Monumental

River Camp, centro de entrenamiento del plantel profesional y juvenil

El predio de Cantilo, donde desarrollan su trabajo las divisiones inferiores

Con esta decisión, el club de Núñez busca establecer un límite institucional frente a prácticas que considera lesivas para su estructura formativa.

El trasfondo: la salida de Luca Scarlato rumbo a Parma

El detonante del conflicto fue la salida de Luca Scarlato, considerado una de las promesas surgidas de las inferiores riverplatenses. El futbolista quedó en libertad y se incorporó al Parma de Italia mediante la utilización de la figura legal de patria potestad.

Este mecanismo se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los clubes argentinos en los últimos años. La figura permite que futbolistas menores de edad abandonen las instituciones que los formaron sin que exista una compensación económica considerada adecuada, pese a los años de inversión en su desarrollo deportivo.

Dentro de River interpretan el caso como un ejemplo concreto de una problemática estructural que afecta al sistema de formación del fútbol argentino, en el cual las instituciones asumen los costos de formación sin garantías de resguardar su patrimonio deportivo.

La denuncia presentada ante FIFA

La reacción de River no se limitó al plano interno. Según informaron desde la institución, en enero el club presentó una denuncia formal ante la FIFA contra Martín Guastadisegno.

En esa presentación, la entidad responsabiliza al agente por haber intervenido para impedir que Scarlato firmara su primer contrato profesional con River, una instancia clave para consolidar la relación contractual entre el club y el futbolista formado en sus divisiones juveniles.

La acusación describe lo que desde Núñez consideran una maniobra deliberada que habría afectado tanto el proceso formativo del jugador como los intereses económicos de la institución.

Para respaldar su postura, River acompañó el expediente con testimonios y detalles económicos vinculados al caso.

Entre los elementos incluidos figura una versión según la cual, durante una videoconferencia, el representante habría reclamado la devolución de dinero entregado a la familia del futbolista con el objetivo de sostener la representación.

De acuerdo con la documentación presentada:

El monto mencionado rondaría los 200 mil dólares.

El relato habría sido respaldado por la madre del jugador.

Estos elementos forman parte del material que el club presentó ante el organismo internacional para fortalecer su denuncia.

Antecedentes del representante

El nombre de Martín Guastadisegno no aparece por primera vez en situaciones similares. El representante también está vinculado a otros antecedentes relacionados con salidas tempranas de futbolistas hacia Europa.

Entre los casos mencionados se encuentran:

Joaquín Panichelli

Matías Soulé

Ambos jugadores abandonaron sus clubes en condiciones comparables y posteriormente desarrollaron sus carreras en el fútbol europeo. Con el tiempo, esas trayectorias incluso los acercaron al ámbito de la Selección argentina, lo que refuerza la relevancia de los procesos formativos en los que se originaron.

Un posible precedente para el fútbol sudamericano

River busca que el caso sea analizado dentro del artículo 21 del Reglamento de Agentes FIFA, que contempla sanciones ante eventuales violaciones al código de ética.

La institución cuenta con respaldo de la AFA y de Conmebol para avanzar en este reclamo ante el organismo rector del fútbol mundial.

En caso de prosperar la denuncia, el expediente podría derivar en distintas sanciones:

Multas económicas

Suspensiones

Inhabilitación para ejercer la actividad

Dentro del club entienden que una eventual resolución favorable no sólo impactaría en el caso Scarlato, sino que podría establecer un precedente significativo para todo el fútbol sudamericano, especialmente en lo relacionado con la protección de los procesos de formación juvenil.

La disputa de fondo: la protección del sistema formativo

Más allá del episodio puntual, en River interpretan el conflicto como una discusión estructural sobre el modelo de formación de futbolistas.

Desde la dirigencia consideran que el sistema actual deja a los clubes expuestos a pérdidas silenciosas de talentos, muchas veces bajo mecanismos legales que terminan presentándose como decisiones familiares.

Para la institución, la cuestión trasciende a un solo jugador o representante. En su mirada, se trata de defender la inversión realizada durante años en el desarrollo de juveniles, así como la sustentabilidad de un modelo que históricamente ha nutrido al fútbol argentino y al mercado internacional.

En ese contexto, la decisión de declarar persona no grata a Guastadisegno y avanzar con una denuncia internacional refleja una estrategia institucional orientada a marcar un límite.

La disputa, según la lectura interna del club, no se agota en la salida de Luca Scarlato, sino que forma parte de una pelea más amplia: la defensa del patrimonio deportivo y de un sistema formativo que River considera central para su identidad y su futuro.