Después de la Davis y las medallas, La Serna encara una extensa gira

Después de atravesar una experiencia que él mismo calificó como inolvidable, Manu La Serna ya tiene por delante un nuevo desafío dentro de su carrera profesional. El tenista de esta ciudad viene de integrar el equipo argentino de Copa Davis y de participar en el Sudamericano de profesionales, competencia en la que obtuvo dos medallas de plata.

Con ese antecedente reciente, La Serna se prepara ahora para iniciar una extensa gira de torneos Challengers 75, una categoría de competencias de alto nivel que se desarrollarán en distintos puntos de Sudamérica.

El recorrido comenzará durante octubre y tendrá una particularidad: la cantidad de torneos previstos supera los diez, por lo que el jugador deberá seleccionar las competencias en las que participará de acuerdo con los resultados que vaya consiguiendo a lo largo de la gira.

La planificación marca el inicio de una nueva etapa competitiva para el tenista local, que buscará sostener el ritmo de competencia y aprovechar las oportunidades que ofrece este extenso calendario sudamericano.

Bolivia será el punto de partida

El primer destino será Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. La Serna viajará el 10 de octubre rumbo a ese país para comenzar allí el primero de los torneos incluidos dentro de su recorrido.

El periplo competitivo comenzará formalmente a partir del 12 de octubre, fecha señalada para el inicio de esta serie de Challengers 75. Desde Bolivia, el calendario contempla diferentes alternativas en países y ciudades de Sudamérica. Sin embargo, el jugador no podrá participar en todos los eventos debido a la extensión del recorrido y a que la cantidad de torneos disponibles supera los diez.

Por ese motivo, La Serna irá tomando decisiones durante la gira, considerando especialmente los resultados que vaya obteniendo en cada competencia.

Escenarios sudamericanos

El calendario que aparece como referencia para la gira incluye una extensa lista de posibles destinos. Luego de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el recorrido contempla torneos en Colombia, Ecuador, Costa de Sauipe, Lima, Montevideo, Florianópolis, Temuco y Río de Janeiro.

Entre esas competencias también aparece un torneo de mayor categoría: el Challenger 125 de Costa de Sauipe.

El recorrido previsto incluye, de esta manera, diferentes sedes sudamericanas y una sucesión de torneos que obligará al jugador y a su equipo a administrar las participaciones en función de los resultados. La planificación será, por lo tanto, dinámica. La Serna explicó que irá optando por las distintas sedes a medida que avance la gira, ya que la cantidad de acontecimientos deportivos programados hace imposible intervenir en todos.

Los destinos mencionados para esta etapa son:

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Colombia.

Ecuador.

Costa de Sauipe, Challenger 125.

Lima.

Montevideo.

Florianópolis.

Temuco.

Río de Janeiro.

El itinerario representa un nuevo desafío para el tenista, que llega a esta instancia después de una temporada en la que ya consiguió resultados importantes.

El antecedente del Challenger 50 de Córdoba

Uno de los principales antecedentes de La Serna durante este año es la conquista del Challenger 50 de Córdoba, un logro que lo ubicó entre los tenistas argentinos que consiguieron levantar un trofeo en este tipo de competencias.

Según se destacó, Manu La Serna fue uno de los 12 tenistas argentinos que levantaron la copa este año en este complicado tipo de torneos de alto nivel, que se encuentran en el camino previo al ATP Tour puro.

Ese título constituye un antecedente relevante antes de iniciar la nueva gira, particularmente por el nivel de las competencias que deberá afrontar y por la posibilidad de transitar diferentes escenarios del circuito sudamericano. A esa conquista se sumaron las experiencias más recientes con el seleccionado argentino de Copa Davis y la participación en el Sudamericano de profesionales, donde obtuvo las dos medallas de plata.

Preparación y rutina antes de viajar

Con la gira ya definida, La Serna mantiene la rutina de preparación. Antes de partir hacia Bolivia, el tenista realizó entrenamiento físico en el barrio de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, y luego continuó con su trabajo habitual de cancha.

La preparación forma parte de la rutina diaria previa a una gira que tendrá varios destinos y que exigirá seleccionar cuidadosamente las competencias. El viaje está previsto para el 10 de octubre, dos días antes del comienzo del primero de los torneos referidos, que se disputará en Santa Cruz de la Sierra.

El objetivo inmediato es llegar en las mejores condiciones a esa primera competencia y, a partir de allí, definir los siguientes pasos de acuerdo con los resultados.

El respaldo del deporte provincial y municipal

Antes de emprender este nuevo recorrido internacional, La Serna también expresó su agradecimiento a los distintos estamentos del deporte provincial y municipal que lo acompañan y lo ayudan de manera desinteresada.

Ese reconocimiento forma parte del contexto en el que el tenista desarrolla su carrera y afronta una agenda cada vez más exigente, con participación en competencias de alcance internacional y diferentes escenarios del circuito profesional.

Luego de agradecer ese respaldo, La Serna retomó la rutina diaria de cancha, después del entrenamiento físico realizado en Vicente López, con la mirada puesta en el viaje hacia Bolivia.