Real Madrid aplastó a la Real Sociedad con un triplete de Mbappé

El Real Madrid goleó por 4 a 1 a la Real Sociedad en el partido que disputaron este miércoles, en el estadio Santiago Bernabéu, por la adeudada primera fecha de LaLiga, la máxima categoría del fútbol español.

El conjunto local se impuso tras un hat-trick del delantero Kylian Mbappé, que convirtió a los 39 minutos del primer tiempo y a los 14 y 34 del segundo, mientras que el extremo Vinícius marcó también, cuando iban 22 minutos de la segunda parte.

La visita había marcado el empate transitorio en 43 minutos de la primera etapa, por medio del volante Luka Sučić.

La goleada ubica al Real Madrid en el primer lugar de la tabla, con puntaje perfecto al cabo de dos fechas desde el regreso del DT José Mourinho, mientras que la Real Sociedad cayó al otro extremo de la clasificación, sin unidades.

En un partido abierto con un homenaje para el lateral Marc Cucurella, campeón del mundo con la Selección española, Mbappé rompió el cero en 39 minutos del primer tiempo, con un zurdazo que entró por el ángulo derecho del arquero rival.

El conjunto visitante pudo igualar y llegar al entretiempo con un empate parcial por el gol de Sučić, que a los 43 minutos se quedó con el rebote de un remate bloqueado del extremo Job Ochieng y abrió el pie para definir de primera, a la carrera, y poner la pelota contra un palo.

Ya en el segundo tiempo, cuando iban 14 minutos, una pared de Mbappé con el enganche Jude Bellingham le permitió pisar el área y definir ante el achique de Álex Remiro, para el 2-1.

Solo ocho minutos más tarde, Vinícius apareció libre de marca dentro del área chica y recibió un centro atrás del propio Bellingham, que encontró espacios con una buena pisada hacia afuera, que solamente tuvo que empujar al gol.

Mbappé llegó al hat-trick cuando iban 34 minutos del complemento y luego de recibir una pelota filtrada de Vinícius, que definió picándola por encima de la salida de Remiro y convirtió el 4-1 final.

Una primera fecha de arranque postergado para algunos clubes terminará de disputarse durante la tarde de este jueves 27 de agosto, con el enfrentamiento entre el Celta de Vigo y el Osasuna, a las 15:30, mientras que el Barcelona recibirá al Athletic Club de Bilbao desde las 16:00 (ambos en horario argentino).