Díaz Dian y Rodríguez marcan el pulso del Rally Catamarqueño en Valle Viejo

La primera etapa del Rally de Valle Viejo se desarrolló con una intensidad que no dio respiro a los competidores. En ese contexto exigente, el binomio compuesto por Agustín Díaz Dian - Javier Rodríguez logró destacarse con autoridad, firmando el mejor tiempo de la jornada: 12:17.42, un registro que los posiciona como líderes absolutos de la clasificación general.

El desempeño de Díaz Dian y Rodríguez no solo refleja velocidad, sino también consistencia en un trazado que demandó precisión y control. Desde los primeros parciales, el binomio marcó el ritmo, consolidando una ventaja que, si bien no es definitiva, sí resulta significativa en una competencia donde las diferencias suelen medirse en décimas.

La general: diferencias ajustadas y expectativas abiertas

Detrás de los líderes, la lucha por los puestos de privilegio se presenta sumamente competitiva. El segundo lugar quedó en manos de Andrés Lucich - David Gallo, quienes finalizaron a +1.99, una diferencia mínima que deja abierta la disputa por la punta.

El tercer escalón del podio parcial lo ocupan Carlos Barrientos - Barbieri Julio, con una brecha de +30.89, completando así los tres mejores de la clasificación general tras la primera etapa.

Este escenario plantea una dinámica clara: mientras el liderazgo parece firme, la pelea por el segundo puesto y la posibilidad de recortar distancias mantienen la tensión competitiva de cara a la definición.

Dominio en la A1: liderazgo sin fisuras

En la categoría A1, el dominio de Díaz Dian - Rodríguez es absoluto. No solo encabezan la general, sino que también lideran su clase con solvencia.

El orden en esta categoría es el siguiente:

1° Díaz Dian - Rodríguez

2° Lucich - Gallo

3° Barrientos - Barbieri

La regularidad y el rendimiento del binomio puntero los consolidan como referencia dentro de la categoría, aunque la cercanía de sus perseguidores anticipa una disputa que aún no está cerrada.

N1: la categoría más apretada

Si hay una clase que se destacó por su paridad, esa fue la N1, donde las diferencias fueron mínimas y la lucha por cada posición se vivió con intensidad.

El liderazgo está en manos de:

Juan Pablo Barrionuevo - Emiliano Pérez

Seguidos muy de cerca por:

Joaquín Vélez - Paula Vélez

Morán Matías Fabián - González Pablo Esteban

La N1 se perfila como una de las categorías más impredecibles, donde cualquier error o acierto puede modificar radicalmente el clasificador.

N2: competencia cerrada y presión constante

En la N2, el mejor registro fue para Mariano Sorda - Marcelo Daniel Sorda, quienes lograron imponerse en una categoría donde las diferencias también fueron reducidas.

El clasificador parcial muestra:

1° Mariano Sorda - Marcelo Daniel Sorda

2° Eluney Codigoni - Julio Aparicio

3° Ignacio Ferreyra - Alejandro Ferreyra

La cercanía entre los competidores anticipa una segunda etapa donde la presión jugará un papel clave.

NH: Gómez y Agüero Zar toman la delantera

En la categoría NH, el liderazgo quedó en manos de Martín Gómez - Rubén Agüero Zar, quienes lograron destacarse en una jornada exigente.

Completan el podio:

2° Gabriel Giordano - Daniel Esteban Agudo

3° Carlos Giménez - Exequiel Amaya

Si bien la diferencia no se detalla, la estructura del clasificador sugiere una competencia abierta, con posibilidades de cambios en la jornada final.

Lo que viene: una etapa decisiva

La competencia continuará este domingo con una serie de pruebas especiales que serán determinantes para la definición del rally. El cronograma previsto es el siguiente:

PE4 Antapoca - Río del Valle (I) | 9,88 km | 09:03

| 9,88 km | 09:03 PE5 Costanera - Ruta I (I) | 4,00 km | 09:31

| 4,00 km | 09:31 Parque de Servicio - Anfiteatro de Valle Viejo

PE6 Antapoca - Río del Valle (II) | 9,88 km | 10:44

| 9,88 km | 10:44 PE7 Costanera - Ruta I (II) | 4,00 km | 11:12

| 4,00 km | 11:12 Parque de Servicio - Anfiteatro de Valle Viejo

PE8 Antapoca - Río del Valle (III) | 9,88 km | 12:15

| 9,88 km | 12:15 PE9 Costanera - Ruta I (III) | 4,00 km | 12:43

Cada tramo será una oportunidad para recortar diferencias o consolidar ventajas. En un rally donde cada segundo cuenta, la estrategia, la precisión y la resistencia serán factores determinantes.