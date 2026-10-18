Dibu Martínez fue operado con éxito por la fractura de mandíbula: el comunicado del Chelsea

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez fue operado con éxito de una fractura de mandíbula, una lesión que sufrió durante el encuentro entre Everton y Chelsea por la séptima fecha de la Premier League. La noticia fue confirmada por el club londinense mediante un comunicado oficial, en el que detalló que el futbolista debió ser trasladado a un hospital después del fuerte impacto que protagonizó durante el partido.

La institución inglesa informó que los estudios médicos realizados tras el accidente permitieron establecer la gravedad de la lesión y determinar la necesidad de una intervención quirúrgica. De esta manera, la situación del arquero pasó de la asistencia inmediata sobre el campo de juego a una evaluación médica más exhaustiva, que culminó con la operación.

En su comunicado, Chelsea explicó las circunstancias que llevaron a la intervención: "Martínez fue trasladado al hospital para una evaluación más exhaustiva, que confirmó una fractura de mandíbula que requería cirugía".

Además de informar sobre el procedimiento, el club dedicó un mensaje al futbolista y manifestó su acompañamiento durante el período de recuperación. "Todos en el Chelsea le deseamos a Emi una pronta recuperación y le brindaremos nuestro apoyo en todo momento", expresó la institución.

El mensaje puso el foco tanto en el resultado de la intervención como en el respaldo que el arquero recibirá durante el proceso posterior. La confirmación de la operación permitió conocer el diagnóstico de la lesión sufrida durante el encuentro, mientras que las palabras del club transmitieron su voluntad de acompañarlo durante la recuperación.

El choque con Jarrad Branthwaite que provocó la lesión

El episodio se produjo a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Everton ejecutó un tiro libre y envió un centro hacia el área defendida por Chelsea. En esa acción, Martínez salió para despejar la pelota con los puños, pero terminó chocando de frente con el defensor Jarrad Branthwaite.

El impacto generó preocupación entre los jugadores y quienes seguían el encuentro. El arquero quedó tendido sobre el césped durante varios minutos y necesitó asistencia médica dentro del campo de juego. La escena obligó a detener momentáneamente la atención sobre el desarrollo deportivo para concentrarla en el estado del guardameta argentino.

Los profesionales que intervinieron lo inmovilizaron y le colocaron una máscara de oxígeno antes de retirarlo en camilla. Aunque las imágenes del momento generaron inquietud por la violencia del choque y la necesidad de asistencia, Martínez se encontraba consciente.

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/F56nOkoXCB — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Uno de los gestos que llamó la atención durante su salida fue que levantó el pulgar mientras abandonaba el terreno de juego, una señal que acompañó su traslado y que se produjo en medio de la preocupación por su estado.

La atención médica en el estadio fue el primer paso después del golpe. Posteriormente, el arquero fue trasladado al hospital, donde los estudios confirmaron la fractura de mandíbula y establecieron que la lesión debía ser tratada mediante una operación.

Chelsea se quedó con la victoria

La situación obligó a modificar la formación de Chelsea en un momento importante del partido. Ante la imposibilidad de que Martínez continuara, Xabi Alonso debió reemplazarlo por el arquero belga Mike Penders, quien ingresó para ocupar su lugar y completó el encuentro sin recibir goles.

El cambio se produjo después del choque con Branthwaite, cuando Chelsea ya se encontraba en ventaja por 1-0. A partir de ese momento, Penders asumió la responsabilidad de defender el arco durante el resto del compromiso.

Pese al incidente y a la interrupción que implicó la asistencia al arquero argentino, el conjunto londinense logró sostener la diferencia y terminó imponiéndose por 2-0. Pedro Neto fue el encargado de sellar el resultado a los 90 minutos, con el segundo tanto del equipo.

La victoria le permitió a Chelsea sumar su cuarto triunfo de la temporada en la Premier League y ubicarse en el cuarto puesto de la tabla de posiciones. El resultado deportivo quedó acompañado por la preocupación en torno a Martínez, cuya lesión requirió una intervención quirúrgica. Mientras el equipo consiguió cerrar el partido con una victoria, el arquero debió afrontar el traslado al hospital y el procedimiento médico que se confirmó posteriormente.

El mensaje de la esposa del Dibu

En medio de la preocupación por la salud del futbolista, su esposa, Mandinha Martínez, compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer las muestras de afecto y transmitir tranquilidad sobre su estado después de la operación.

La publicación fue difundida a través de una historia de Instagram, presentada con fondo negro, letras blancas y un corazón. En el mensaje, Mandinha agradeció a quienes se comunicaron para preguntar por la evolución del arquero y destacó el cariño recibido durante las horas de incertidumbre.

"Gracias a todos por los mensajes tan lindos y por estar pendientes de Emi. Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre. Gracias de corazón por tanto cariño y apoyo", escribió.

Las palabras de su esposa aportaron una referencia sobre cómo se encontraba Martínez después de la intervención. En particular, la frase "no es nada grave" buscó llevar tranquilidad a quienes habían seguido con preocupación las imágenes del choque y la posterior salida del arquero en camilla.

El mensaje también reflejó el acompañamiento recibido por la familia del futbolista. Mandinha hizo hincapié en los mensajes y las expresiones de afecto que llegaron después de conocerse el accidente y agradeció a quienes permanecieron atentos a la evolución de su marido.