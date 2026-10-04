Dibu Martínez habló de la despedida de Messi y sobre quién debe ser el 10 de la Selección

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a hablar públicamente después de la goleada 7-0 de la Selección argentina ante Burkina Faso y uno de los principales temas de su charla fue el próximo partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

El arquero se refirió especialmente a la despedida del capitán y anticipó cómo imagina una noche que estará marcada por el reconocimiento al rosarino. El martes, Messi jugará ante Benín en el estadio Monumental, en lo que será su último encuentro con la Selección. Martínez, uno de los compañeros más cercanos de Messi dentro del plantel, explicó que el objetivo del equipo será que el capitán pueda disfrutar al máximo de una jornada especialmente significativa.

"Trataremos que lo disfrute lo máximo posible. Llenarlo de mimos, de besos y que sea feliz", expresó el arquero al referirse a la despedida.

La frase de Martínez expone el vínculo construido con Messi durante los últimos años y el lugar que ocupa el capitán dentro del grupo. Para el arquero, la despedida no estará solamente vinculada con el partido, sino también con la posibilidad de acompañar al delantero en una noche que tendrá un significado especial para todos quienes compartieron el ciclo con él.

El orgullo de haber acompañado al capitán

Además de anticipar la despedida, Martínez destacó el vínculo que construyó con Messi a lo largo de los últimos años y expresó el orgullo que siente por haber formado parte de ese recorrido.

El arquero del Chelsea recordó especialmente el objetivo de haber ayudado a Messi a conseguir aquello que tanto deseaba y definió esa experiencia como uno de los mayores honores de su carrera. "Fue uno de los mayores honores que tengo en mi carrera, tratar de ayudarlo a que consiguiera lo que tanto deseaba porque es el mejor jugador de la historia y me siento parte de eso gracias a Dios", manifestó Martínez.

Las palabras del arquero reflejan la importancia que le asigna al camino compartido con Messi. La relación entre ambos se construyó durante los últimos años de la Selección y Martínez remarcó que se siente parte de la etapa en la que el capitán pudo alcanzar aquello que buscaba.

Ahora, con el último partido de Messi con la camiseta argentina a las puertas, el arquero volvió a poner en primer plano ese vínculo y el orgullo de haber acompañado al capitán durante una parte importante de su trayectoria con el seleccionado.

La camiseta número 10

La salida de Messi también abre una de las grandes incógnitas para el futuro de la Selección: quién utilizará la camiseta número 10 en los próximos compromisos. Consultado sobre esa cuestión, Martínez no dudó en mencionar a Nicolás Paz como uno de los nombres que aparece con posibilidades de asumir ese lugar.

El arquero aclaró que existen varios futbolistas que podrían utilizar la camiseta, pero señaló particularmente al mediocampista.

"Hay muchos chicos, la verdad, que la pueden usar. Obviamente, hasta la próxima fecha FIFA no creo que se use, la va a usar Leo, pero Nico va picando en punta", sostuvo Martínez. De esta manera, el arquero ubicó a Paz entre los principales candidatos para recibir una camiseta que quedará inevitablemente asociada a Messi y que, tras su salida, tendrá un nuevo dueño en la etapa que comenzará para la Selección.

La referencia de Martínez adquiere relevancia porque llega mientras Paz atraviesa un buen momento y gana protagonismo dentro del equipo nacional.

Nicolás Paz, una de las alternativas

Paz surgió de las divisiones inferiores del Real Madrid y actualmente juega en Italia. Su crecimiento lo llevó a convertirse en una de las alternativas jóvenes que Lionel Scaloni viene siguiendo para la renovación del plantel. En ese escenario, el nombre mencionado por Martínez vuelve a aparecer entre los futbolistas que podrían asumir un papel de mayor importancia en la nueva etapa de la Selección.

El arquero ya había dejado una señal en redes sociales al comentar una publicación de Paz, y ahora volvió a referirse públicamente al mediocampista al hablar sobre el futuro de la camiseta número 10.

Martínez, de todos modos, aclaró que son varios los jóvenes que podrían utilizarla. Su referencia a Paz lo colocó entre los nombres que aparecen en primera línea ante la salida de Messi.

El futuro de la camiseta, según sus palabras, todavía no está definido, pero "Nico va picando en punta" aparece como una señal concreta sobre quién podría tener posibilidades de asumir ese lugar.

El futuro de Dibu Martínez en la Selección

La charla también permitió conocer la situación personal de Martínez respecto de su continuidad con la camiseta argentina. El arquero confirmó que dejó atrás las dudas que había expresado meses atrás sobre su futuro en el seleccionado. Después de la derrota en la final del Mundial, reconoció que necesitó tiempo para recuperarse y cambiar de aire.

Ahora, con la camiseta argentina nuevamente puesta y con la despedida de Messi como uno de los acontecimientos centrales, Martínez volvió a dejar en claro que quiere seguir siendo parte del equipo.

La definición marca un cambio respecto de las dudas que había manifestado anteriormente. Tras aquel momento, el arquero atravesó un período que describió como necesario para recuperarse y tomar distancia, pero finalmente decidió continuar vinculado al seleccionado.

Su presencia se proyecta así hacia una nueva etapa, justamente cuando la Selección deberá afrontar el desafío de continuar sin Messi y comenzar a delinear una estructura diferente.