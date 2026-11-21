El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó quinto en la práctica libre 3 del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, que se llevó a cabo este viernes, quedando a 1.157 de George Russell (Mercedes), líder de la prueba.

En tanto, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, cayó al noveno lugar, quedando a +1.402 del primero. El segundo fue Kimi Antonelli (Mercedes), tercero se ubicó Lando Norris (Mc Laren) y cuarto Charles Leclerc (Ferrari).

Colapinto mejoró su registro desde la FP2, donde había terminado noveno haciendo de todas maneras un gran tiempo. En cambio, Gasly empeoró su performance, debido a que en la segunda práctica libre había sido segundo.

Cómo es el circuito del GP de Las Vegas de la F1

Ubicado en el corazón de Las Vegas, el nuevo circuito urbano de 6,2 km y 17 curvas serpentea pasando por lugares emblemáticos como el Caesars Palace, el Bellagio y el Venetian. Con velocidades promedio similares a las de Monza, también conocido como el "Templo de la Velocidad" de la Fórmula 1, los aficionados tienen garantizada mucha acción y adelantamientos espectaculares.