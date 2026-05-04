Conmoción en Catamarca: falleció una mujer tras sufrir graves quemaduras en su casa

En la tarde de hoy, a las 14:40, personal policial que cumple funciones de consigna en el Hospital San Juan Bautista de la Capital tomó conocimiento del fallecimiento de una mujer de apellido Navarro, de 57 años de edad. La noticia marcó el desenlace de un episodio dramático que se había iniciado días atrás y que ahora es materia de investigación judicial.

El deceso se produjo luego de que la víctima permaneciera internada durante varios días a raíz de graves quemaduras, lesiones que finalmente resultaron fatales. El caso, por sus características, no solo generó conmoción sino también la inmediata intervención de las autoridades judiciales competentes.

El episodio inicial: un pedido desesperado de auxilio

Los hechos que derivaron en esta tragedia se remontan al viernes próximo pasado, cuando, a partir de un requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Quinta, en colaboración con sus pares de la Seccional Primera, se dirigieron a un domicilio ubicado en calle Caseros al 800.

Al arribar al lugar, los uniformados escucharon gritos pidiendo auxilio provenientes del interior del inmueble. Ante la gravedad de la situación y la urgencia del pedido, los policías decidieron irrumpir en la vivienda, encontrándose con una escena crítica: la mujer presentaba graves quemaduras.

Este momento resultó determinante, ya que permitió activar de inmediato el protocolo de emergencia para asistir a la víctima en condiciones extremas.

Intervención médica y traslado urgente

Tras constatar el estado de la mujer, los efectivos policiales solicitaron de forma inmediata la presencia de facultativos médicos del SAME. El equipo sanitario acudió al lugar y procedió a realizar el traslado urgente de la víctima hacia el Hospital San Juan Bautista.

En el nosocomio, Navarro quedó internada bajo cuidados médicos intensivos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal de salud, la gravedad de las lesiones sufridas condicionó su evolución.

Entre los aspectos más relevantes del cuadro clínico se destacan:

Quemaduras de carácter grave

Necesidad de atención médica urgente e inmediata

Internación prolongada desde el viernes hasta el momento del deceso

El desenlace y la intervención judicial

Finalmente, en la jornada de hoy, se confirmó que la mujer perdió la vida como consecuencia directa de las graves lesiones sufridas. Este desenlace activó los mecanismos judiciales correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

En este contexto, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción N° 2, desde donde se dispusieron medidas clave para avanzar en la investigación. Entre ellas, se ordenó la realización de la operación autopsia, con el objetivo de determinar con precisión las causales del deceso.