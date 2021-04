Dolor por la muerte de Alfredo Graciani: los mensajes de despedida en las redes

La figura de Alfredo Graciani en la década del 80 inspiró a muchos jóvenes hinchas de Boca Juniors a ser delanteros y anotar goles con la camiseta que amaban. Surgido en Atlanta, se ganó el cariño del pueblo Xeneize a base de buenas actuaciones y gran cantidad de anotaciones. Este miércoles la noticia de su muerte a los 56 años generó gran conmoción en todo el mundo del fútbol.

Diego Latorre y Carlos Navarro Montoya, ex compañeros de Graciani, fueron los primeros en recordar la figura de su compañero con emotivos mensajes. “Impactado por el fallecimiento repentino de Alfredo Graciani. Gran delantero y mejor compañero. Lo voy a recordar con mucho cariño. La vida es un instante y nadie sabe cuando es el final. Que tristeza!”, escribió el ahora periodista de ESPN.

Diego Latorre fue uno de los primeros en despedir al Murciélago

El Mono, histórico arquero de la institución de La Ribera, también recordó a su ex compañero: “Falleció Alfredo Graciani, uno de los grandes goleadores de la historia de Boca, un compañero fantástico, una persona de bien, tuve el honor de jugar con Alfredo. Un abrazo para su familia y amigos”. Con la camiseta azul y oro, Alfredo no consiguió títulos locales pero sumó las estrellas de la Supercopa Sudamericana 1989 y Recopa Sudamericana 1990. Además le convirtió 7 goles a River sobre un total de 27 Superclásicos disputados (es el oponente ante el que más veces gritó).

Otro ex futbolista que escribió una emocionante despedida fue Gabriel Batistuta. “Todavía no lo puedo creer, en minutos de chatear a no tenerte más con nosotros. Buena gente, amor incondicional por Boca, te fuiste muy temprano Alfredo. Mis condolencias”, escribió el delantero recordando la temporada 1990-1991 en la que compartió el frente ofensivo del Xeneize junto a Graciani.

El mensaje de Gabriel Omar Batistuta

Las redes sociales de Boca también se tomó el tiempo de dedicarle un último adiós al goleador. “Boca Juniors despide con dolor a Alfredo Graciani, delantero que marcó una época en la década del 80 con sus 250 partidos, 83 goles y 2 títulos. El club acompaña a sus familiares y amigos en este triste momento. Hasta siempre”, redactó la cuenta oficial. Debajo de la publicación, cientos de hinchas recordaron con cariño al delantero y también dejaron emotivos mensajes.

Por otro lado Racing, Argentinos Juniors y Atlanta fueron otros de los equipos que enviaron mensajes de pésame a la familia de Graciani. “Con profundo dolor, despedimos a Alfredo Graciani, surgido de la cantera bohemia y parte fundamental del último ascenso a primera división. Defendió la camiseta 89 partidos, marcando 18 goles. Acompañamos a su familia en este duro momento. ¡Gloria eterna, Alfredo!”, publicó el Bohemio, club de donde surgió el Murciélago.

