Red Star alcanza un histórico cuarto triunfo consecutivo en la Liga Federal

Red Star de Catamarca atraviesa su mejor momento en la temporada 2026 de la Liga Federal. En el marco de la novena fecha de la Zona Única de la Conferencia Norte, el conjunto dirigido por Rodrigo Soria superó en condición de local a Concepción de la Banda del Río Salí, Tucumán, por 58 a 48, alcanzando su cuarto triunfo consecutivo y marcando un hito al convertirse en el único equipo de su provincia en lograr esa racha dentro de la competencia.

El resultado no solo le permitió estirar su serie positiva, sino también superar a su rival en la tabla de posiciones, en una etapa del torneo donde cada victoria comienza a ser determinante en la proyección hacia los play-offs.

Figuras clave y rendimiento colectivo

El encuentro tuvo nombres propios que marcaron la diferencia. Mateo Codigoni fue el máximo anotador del partido con 18 puntos, liderando ofensivamente a su equipo en los momentos decisivos. A su lado, el experimentado pivot Gabriel Sosa tuvo una actuación determinante, a pesar de llegar con un golpe en la rodilla que le impidió entrenar durante toda la semana previa. Sosa aportó 11 puntos, con dos triples incluidos, y capturó 15 rebotes, consolidándose como una pieza fundamental en ambos costados de la cancha.

El rendimiento del equipo también se apoyó en el aporte colectivo, especialmente en el tercer cuarto, donde los nueve jugadores utilizados por el cuerpo técnico lograron anotar, evidenciando una rotación efectiva y un funcionamiento equilibrado.

Entre los aportes destacados se registraron:

Gustavo Nieva: 3 puntos

Jorge Tomassi: 3 puntos

Alan Senteno: puntos clave en la rotación

Luciano Sánchez: contribución ofensiva en momentos decisivos

Este despliegue permitió sostener la intensidad y controlar los momentos críticos del juego.

Desarrollo del partido

El inicio del encuentro mostró a dos equipos cautelosos, con un juego estudiado que, sin embargo, tuvo el mayor volumen de anotaciones del partido. Red Star logró imponerse en ese tramo inicial por 19 a 13, apoyado en una ráfaga de cinco puntos de Sosa que incluso permitió alcanzar una ventaja máxima de 19 a 8 a falta de poco más de tres minutos para el cierre del primer cuarto.

En el segundo período, Concepción reaccionó de la mano de Lautaro Rivadeneira, quien sumó 11 puntos en el total del partido y lideró la ofensiva visitante. A pesar de la presión, el equipo tucumano no logró revertir el marcador, y Red Star se fue al descanso largo arriba por 31 a 28.

El tercer cuarto fue determinante desde lo táctico. El conjunto catamarqueño enfocó su estrategia defensiva en neutralizar a Mario Corbalán, uno de los jugadores más peligrosos en el tiro exterior. El resultado fue efectivo: Corbalán cerró el partido con solo 6 puntos y 2 de 6 en intentos de triples en más de 33 minutos de juego.

Un cierre contundente que definió el partido

El momento más crítico llegó en el último cuarto, cuando Concepción logró pasar al frente por primera vez en el partido. Gonzalo Rodríguez anotó un doble que puso el marcador 45 a 44 a favor del conjunto tucumano a falta de 4 minutos y 55 segundos.

Lejos de desordenarse, Red Star reaccionó con contundencia y construyó un cierre demoledor. Una secuencia ofensiva encabezada por Codigoni, que incluyó un triple, un doble y dos tiros libres, sumada a las corridas de Matías Cuenca y a la intensidad defensiva de Andrés Alderete —quien aportó dos robos y un doble—, derivó en un parcial de 16 a 8 en el último segmento.

Ese tramo final selló el triunfo por 58 a 48 y reflejó la capacidad del equipo para responder en momentos de máxima exigencia.

Números del partido y proyección en la tabla

El triunfo dejó a Red Star con un balance de:

5 victorias y 3 derrotas en la temporada 2026

Por su parte, Concepción quedó con:

4 triunfos y 4 caídas

En el apartado del 3x3, el duelo terminó igualado en 5 puntos durante el tiempo reglamentario y debió definirse en anotaciones extra, donde el conjunto tucumano se impuso por 7 a 5.

Lo que viene: un duelo clave en Tucumán

El calendario no da respiro y el próximo compromiso volverá a enfrentar a ambos equipos el sábado, esta vez en territorio tucumano. El encuentro aparece como clave en la lucha por el cuarto lugar en la tabla, una posición estratégica que otorgará ventaja de localía en el inicio de los play-offs de la Conferencia, correspondientes a los octavos de final de la Liga Federal.

Con una racha en ascenso y un funcionamiento que muestra mejoras constantes, Red Star se posiciona como un equipo competitivo que empieza a escribir una página destacada en la historia del básquet catamarqueño dentro del certamen.