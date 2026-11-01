D'Onofrio explotó tras la expulsión de Martínez Quarta: "Que ladrones que son"

La expulsión de Lucas Martínez Quarta durante los primeros minutos del Superclásico disputado en la Bombonera provocó una fuerte reacción de Rodolfo D'Onofrio, expresidente de River, quien utilizó sus redes sociales para expresar su malestar por la decisión arbitral. A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, el exdirigente cuestionó el desempeño de los árbitros y manifestó su disconformidad con la intervención del VAR que terminó con la tarjeta roja para el defensor del equipo de Núñez.

D'Onofrio eligió un mensaje contundente para expresar su postura sobre lo ocurrido en el comienzo del encuentro. "Qué ladrones que son, Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El futbol argentino no se merece esto!!!!", escribió.

La publicación reflejó su indignación por la decisión que dejó a River con un futbolista menos cuando el partido todavía transitaba sus primeros minutos. La expulsión de Martínez Quarta se había producido luego de una revisión solicitada desde la cabina del VAR, que llevó al árbitro principal a observar la acción en el monitor ubicado junto al campo de juego.

Pero el expresidente de River no se limitó a cuestionar esa jugada. En un segundo mensaje, incorporó a su reclamo un antecedente del Superclásico anterior, disputado en el estadio de River, en el que el conjunto millonario había reclamado una infracción dentro del área en la última acción del partido.

"Rodo": Por comentarios tras los tweets que publicó @RodolfoDonofrio sobre el #Superclasico https://t.co/88Qq2aSsXc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 1, 2026

El recuerdo del penal reclamado ante Lautaro Blanco

En sus publicaciones, el exdirigente hizo referencia a una jugada protagonizada por Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta, durante el último Superclásico disputado en la cancha de River. En aquella oportunidad, el equipo local reclamó un penal por una acción del defensor de Boca sobre Martínez Quarta, cuando el encuentro se encontraba en su última jugada.

El árbitro de ese partido había sido Darío Herrera. Según el reclamo que recordó D'Onofrio, River consideró que había existido una infracción dentro del área, pero el VAR no convocó al juez principal para revisar la acción.

La comparación entre ambos episodios fue el eje central del cuestionamiento del expresidente millonario. Su planteo estuvo dirigido a lo que considera una diferencia de criterios en el uso del sistema de videoarbitraje: por un lado, la intervención que derivó en la expulsión de Martínez Quarta en la Bombonera y, por otro, la ausencia de un llamado arbitral en la jugada que River había reclamado como penal en el encuentro anterior.

De esta manera, D'Onofrio vinculó dos situaciones correspondientes a distintos Superclásicos para fundamentar su malestar. En su mensaje, sostuvo que, a su entender, determinadas decisiones terminan favoreciendo a algunos sectores y cuestionó que el fútbol argentino atraviese situaciones de esta naturaleza.

La frase "siempre favorecen a sus amigos" concentró una de las acusaciones más fuertes de sus publicaciones, mientras que la expresión "No me puedo quedar callado. Es una vergüenza" dejó expuesta su decisión de hacer público el reclamo.

Cómo se produjo la expulsión en la Bombonera

La jugada que desató la reacción de D'Onofrio ocurrió a los nueve minutos del primer tiempo. La acción comenzó cuando Santiago Ascacíbar lanzó un pase al vacío para que Miguel Merentiel fuera en busca de la pelota.

El delantero uruguayo avanzaba por delante de Martínez Quarta, abierto y con dirección directa hacia el arco. El defensor de River intentó detener su carrera y terminó derribándolo. Merentiel reclamó inmediatamente la infracción, mientras que el árbitro principal, en primera instancia, decidió dejar seguir el juego.

La determinación inicial no fue la definitiva. Desde la cabina del VAR llegó rápidamente el llamado para que el juez revisara la acción. La intervención llevó al árbitro hasta la pantalla ubicada a un costado del campo de juego, donde pudo observar nuevamente el desarrollo de la jugada.

Durante la revisión, el juez pudo apreciar que Merentiel quedaba mano a mano con el arquero y que no había ningún otro defensor con posibilidades reales de interceptarlo. Ese aspecto de la acción formó parte de la evaluación que realizó antes de adoptar la decisión definitiva.

Tras observar las imágenes, el árbitro resolvió sancionar la infracción y expulsar a Martínez Quarta. La tarjeta roja dejó a River con diez jugadores en una etapa muy temprana del Superclásico y convirtió la intervención del VAR en uno de los primeros episodios centrales del encuentro.

El VAR, en el centro del reclamo

La reacción de D'Onofrio puso nuevamente el foco sobre el funcionamiento del VAR y la aplicación de sus intervenciones en los partidos entre Boca y River. El expresidente no cuestionó únicamente la expulsión del defensor, sino que utilizó el antecedente del penal reclamado en el estadio millonario para plantear una comparación entre dos decisiones arbitrales.

En la Bombonera, el llamado desde la cabina llevó al árbitro a revisar la jugada sobre Merentiel y terminar con la expulsión de Martínez Quarta. En el Superclásico anterior, en cambio, River había reclamado un penal por una acción de Lautaro Blanco sobre el mismo defensor, pero el VAR no convocó a Darío Herrera para observarla.

Esas dos situaciones fueron las que D'Onofrio puso en relación en sus mensajes públicos. Su cuestionamiento quedó expresado en términos contundentes y estuvo acompañado por un reclamo sobre las consecuencias que, según su postura, deberían tener las decisiones que considera incorrectas.

La expulsión de Martínez Quarta, por lo tanto, no solo tuvo repercusiones en el desarrollo del Superclásico dentro del campo de juego. También generó una reacción pública del expresidente de River, que recordó una jugada anterior, cuestionó el criterio arbitral y lanzó duras acusaciones a través de su cuenta de X.