D'Onofrio, sobre la continuidad de Gallardo en River: Tiene un contrato en el que puede decidir irse

Con la eliminación de la Copa Libertadores en semifinales, River terminó la temporada futbolística. Para Marcelo Gallardo llegó el momento de parar la pelota, enfriar el corazón y pensar mucho. El entrenador admitió que evaluará su futuro como técnico del Millonario, como lo hace todos los años, y hoy el presidente Rodolfo D'Onofrio no pudo confirmar la continuidad del DT más importante de la historia del club.

“Gallardo siempre cuando llega esta altura del año analiza si se queda o se va, y está en eso. El va a tomar la decisión. No tengo una intuición, tengo ganas de que siga, siempre, incluso después que yo me vaya. Es una decisión muy personal y hace muy bien en pensarlo y evaluar todo”, respondió D´Onofrio cuando le preguntaron por el Muñeco en el programa 90 minutos por ESPN.

El presidente del club de Núñez destacó que Gallardo tiene contrato hasta diciembre de este año. Cuando renovó en enero de 2018, hablar del 2021 parecía lejano. Pero el último año llegó y el entrenador tiene la posibilidad de irse si así lo quisiera.

“Tiene un contrato en donde puede tomar la decisión de irse. No puedo decir más que eso porque desconozco lo que está en la cabeza de Marcelo. Tendrá que decidir él”, enfatizó sobre lo que puede pasar a partir de ahora.

Si Gallardo decide quedarse será para seguir apostando en grande. Un punto crucial será el armado del plantel para tener un equipo muy competitivo en 2021 que pueda volver a ganar: cuántos jugadores se irán, qué refuerzos podrán llegar y demás cuestiones.

“Primero Marcelo tiene que tomar una decisión y luego nos vamos a sentar a conversar de qué se necesita, qué jugadores se pueden ir como ocurrió con Martínez Quarta y Quinteros que nos pidieron irse. Llegado el momento veremos qué es lo que necesita, qué jugadores tiene en estudio, y qué piensa para conformar el equipo”, detalló D´Onofrio.

“Gallardo es muy especial y no sé si él se va a tomar vacaciones o no. A los jugadores les dio una semana para descansar. Yo ahora me voy a reunir con Francescoli para hablar. Creo que hay cosas que son positivas que ocurren en River y cosas negativas que ocurren en el fútbol argentino y en el país, y yo espero que las cosas positivas influyan más que las negativas. Ojalá se quede por el amor que sienten los hinchas de River, pero entiendo del agotamiento que puede sentir un ser humano”, destacó el titular del club.

Orgullo por Gallardo y los jugadores

“Tengo un gran orgullo de tener a este cuerpo técnico y a este grupo de jugadores. Estoy orgulloso de lo que ocurrió anoche. hay que saber perder en la vida. A gallardo le dejé un mensaje anoche, no hablé con él, y le dije la profunda emoción que siento por haber dejado a River tan en alto. Si River no es el mejor de América, quedamos ahí cerca”, dijo D´Onofrio sobre lo que sintió por el gran rendimiento futbolístico del equipo en el triunfo ante Palmeiras, aunque se quedó afuera de la Copa Libertadores.

Cuando le preguntaron por las polémicas por los fallos que se sancionaron mediante el uso del VAR, apenas refirió: “En esa no voy a entrar”.

Por último, sobre si quiere a Boca en la final de la Libertadores, ironizó: “La respuesta institucional es que siempre queremos que llegue un equipo argentino a la final, pero el D´Onofrio hincha acepta lo que quieran los hinchas de River”.