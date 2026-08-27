Eduardo Coudet se va de River: solo falta la oficialización

La eliminación de River ante Independiente Santa Fe, en una dramática definición por penales por la Copa Sudamericana, terminó por precipitar un desenlace que se venía gestando desde hacía tiempo. Eduardo "Chacho" Coudet dejará de ser el entrenador del club y solo resta la oficialización de su salida.

Luego de la eliminación de anoche, y con el objetivo de evitar declaraciones en medio de la tensión del momento, Coudet decidió no brindar la habitual conferencia de prensa. En cambio, el entrenador se reunió en el vestuario con altos mandos de la dirigencia y allí se acordó un camino que terminó de confirmarse este jueves.

Así lo confirmó a esta hora TyC Sport: el ciclo de Coudet en River llegó a su fin poco más de cinco meses después de su llegada al club. La salida se anunciará tras la práctica vespertina, en una jornada en la que el plantel deberá comenzar a enfocarse en el próximo compromiso por el torneo. River visitará a Banfield el domingo a las 15, en el estadio Florencio Sola, en un partido que contará con público visitante.

La despedida del Chacho al plantel

El entrenamiento de este jueves tendrá un significado especial para Coudet, ya que será el momento de su despedida de los futbolistas.

El plantel retomará los trabajos durante la tarde pensando en el encuentro ante Banfield, mientras que en Núñez comenzará a delinearse una nueva etapa tras la salida del entrenador. De manera momentánea, Marcelo Escudero será quien se haga cargo del plantel. Será su tercera vez como entrenador interino y tendrá la responsabilidad de preparar al equipo para el compromiso del domingo en el Florencio Sola.

La situación obliga a River a reorganizarse en medio de la competencia y a resolver, en el corto plazo, quién será el encargado de conducir al plantel de manera definitiva.

La búsqueda de un reemplazante

Mientras Escudero asumiría interinamente, la dirigencia de River comenzará a trabajar rápidamente en la búsqueda de un nuevo entrenador.

Por el momento, los nombres que aparecen como candidatos son:

Hernán Crespo .

. Pablo Aimar .

. Gabriel Milito .

. Diego Cocca.

Hasta ahora, esos son los nombres que suenan para suceder a Coudet. La dirigencia deberá avanzar en las próximas horas en la definición de un reemplazante, mientras el equipo continúa con sus compromisos deportivos.

En medio de los pedidos y expectativas que genera la salida del entrenador, también volvió a aparecer entre los reclamos de los hinchas el nombre de Ramón Díaz, aunque, según la información disponible, no se encuentra entre las opciones que se manejan para asumir la conducción técnica.

Un ciclo que se fue debilitando

Coudet había llegado a River en marzo, luego del segundo ciclo de Marcelo Gallardo. Su desembarco había generado consenso antes de asumir, pero los resultados comenzaron a modificar rápidamente el escenario.

Una serie de derrotas dolorosas fue debilitando al entrenador y acortando el margen hasta alcanzar el punto cúlmine con la eliminación ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.

Entre los resultados que marcaron el ciclo se encuentran:

La derrota en el Superclásico ante Boca .

. La caída en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano .

. La eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi .

. Una serie de seis derrotas consecutivas por torneos de AFA, la peor racha en la historia del club en el profesionalismo.

Cada uno de esos episodios fue sumando presión sobre un equipo que no logró revertir la tendencia. La sucesión de resultados negativos terminó por erosionar la posición del entrenador hasta dejarlo en una situación cada vez más comprometida. La eliminación por penales ante Independiente Santa Fe fue, finalmente, el hecho que terminó de definir el desenlace.

El malestar de los hinchas tras la eliminación

Después de la derrota de anoche, el clima volvió a tensarse entre los simpatizantes de River. La gente se concentró en el hall, en un sector que se encontraba acordonado por una fuerte presencia policial, y volvió a expresar su descontento con el presente del club.

Entre los cánticos y reclamos se escuchó el pedido de "que se vayan todos", una manifestación que ya había tenido un antecedente luego de la derrota ante Rosario Central. En esa misma protesta, los hinchas también pidieron por el regreso de Ramón Díaz, aunque su nombre no figura entre las alternativas que, por ahora, aparecen para ocupar el cargo que dejará Coudet.

El malestar de los simpatizantes fue creciendo al ritmo de los malos resultados y terminó por convertirse en otro de los elementos que rodearon los últimos días del ciclo.