El catamarqueño Hugo Montero impuso su jerarquía en el inicio del Rally Bike Cordobés

El ciclismo regional puso primera marcha este domingo 8 de febrero en la localidad de Ascochinga, donde se disputó la jornada inaugural del Campeonato Cordobés de Rally Bike. En este escenario, el catamarqueño Hugo Montero demostró un nivel deportivo superlativo al quedarse con la victoria, marcando un inicio de temporada 2026 impecable para sus aspiraciones personales y deportivas.

Montero logró sortear con éxito las exigencias del relieve local, completando el trazado con un registro oficial de 01:06:49. Este tiempo no solo le permitió alzarse con el trofeo mayor, sino que lo posicionó como el líder absoluto de la categoría E-Bike Varones Única. La victoria del biker es el resultado de una apuesta estratégica y constante al desarrollo de la E-Bike como modalidad competitiva, un segmento en el que el catamarqueño ha logrado consolidarse como un referente de peso.

Los números de la clasificación

El dominio de Montero fue claro frente a sus competidores directos, logrando una diferencia sustancial respecto al segundo puesto. La solidez de su andar le permitió encabezar el podio de una fecha que reunió a destacados exponentes de la especialidad. A continuación, se detallan los registros técnicos de la clasificación Top5:

1 - Montero Hugo: 01:06:49 (Ganador de la categoría E-Bike Varones Única)

01:06:49 (Ganador de la categoría E-Bike Varones Única) 2 - Manera Marcelo: 01:08:25

01:08:25 3 - Pilotto Edgar Jose: 01:10:09

01:10:09 4 - Raies Gabriel: 01:12:05

01:12:05 5 - Chomiak Sergio: 01:15:37

Este resultado le otorga a Montero los puntos necesarios para comenzar el certamen en lo más alto del campeonato, enviando un mensaje directo a sus rivales sobre su intención de ser el principal protagonista de la temporada cordobesa en este año que recién comienza.

Agenda de competencias: Tucumán y el desafío del Pan de Azúcar

Lejos de conformarse con el triunfo en Ascochinga, el representante de Catamarca ya ha definido su agenda inmediata, la cual se presenta con una intensidad notable en el ámbito regional. La actividad no dará respiro al atleta, quien buscará replicar su rendimiento en diferentes suelos y relieves del NOA y el centro del país.

El próximo 22 de febrero, Montero se trasladará a Tafí del Valle para participar del inicio del Campeonato Tucumano de Rural Bike, una cita ineludible por la exigencia de la altura y el nivel de los competidores locales. Posteriormente, el 8 de marzo, regresará a tierras cordobesas para afrontar la segunda fecha del certamen provincial, que tendrá como escenario el tradicional y duro ascenso al Cerro Pan de Azúcar.

Con la primera victoria del año ya en su haber, Hugo Montero marca el rumbo de una temporada 2026 que promete ser una de las más activas y exitosas de su carrera deportiva.