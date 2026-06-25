El cuadro de 16avos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y zonas aún por definirse

El Mundial 2026 ya empezó a delinear el mapa de sus 16avos de final, una instancia inédita en la historia del torneo como consecuencia de la ampliación a 48 selecciones. A medida que se completa la última fecha de la fase de grupos, el nuevo cuadro de 32 equipos comienza a poblarse con nombres, sedes y horarios, aunque todavía persisten varias incógnitas en torno a los cruces que terminarán de cerrarse con las definiciones pendientes.

El nuevo formato de la competencia establece que avanzan a esta fase los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros, una modificación sustancial respecto de las ediciones anteriores y que obliga a seguir la clasificación con una mirada más amplia. Ya no alcanza solamente con observar a los líderes y escoltas de cada zona: también los terceros puestos condicionan el armado del cuadro, alteran los recorridos y mantienen en suspenso buena parte de los enfrentamientos.

Dentro de ese escenario cambiante, por ahora hay una certeza absoluta: el único cruce con ambos equipos confirmados es el de Sudáfrica ante Canadá, un partido que tendrá además el peso simbólico de abrir esta nueva ronda del torneo.

Sudáfrica y Canadá, el primer cruce confirmado

El duelo entre Sudáfrica y Canadá será el encargado de levantar el telón de los 16avos de final. El encuentro se disputará el domingo 28 de junio, desde las 16, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y se convirtió hasta el momento en el único cruce completamente resuelto del cuadro.

Sudáfrica accedió a esta instancia tras finalizar segunda en el Grupo A, por detrás de México, mientras que Canadá hizo lo propio como segunda del Grupo B, detrás de Suiza. Esa combinación terminó por configurar el primer enfrentamiento cerrado de la fase eliminatoria y marca el punto de partida de una ronda que, por ahora, sigue atravesada por múltiples combinaciones posibles.

Argentina ya tiene sede y fecha, pero todavía espera rival

Entre los seleccionados que ya conocen parte de su destino aparece Argentina, que se aseguró de manera anticipada el primer puesto del Grupo J. El equipo conducido por Lionel Scaloni disputará su partido de 16avos el viernes 3 de julio, a las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, aunque todavía no sabe quién será su adversario.

Lo que sí está definido es el origen de ese rival: será el segundo del Grupo H, una zona que todavía mantiene en carrera a España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Por eso, la Selección argentina deberá aguardar hasta el cierre de ese grupo para conocer con precisión el nombre del equipo al que enfrentará en el inicio de la fase de eliminación directa.

La clasificación anticipada como ganadora del Grupo J no sólo le dio a Argentina la tranquilidad de asegurar su lugar en el cuadro, sino también la posibilidad de observar con atención la resolución de una zona que todavía no ofrece certezas. La disputa del Grupo H, en ese sentido, se transformó en una de las llaves centrales para el futuro inmediato del seleccionado campeón de su grupo.

Brasil y Marruecos, pendientes

Otro de los equipos con lugar asegurado en el cuadro es Brasil, que terminó como ganador del Grupo C y jugará el lunes 29 de junio, desde las 14, en el NRG Stadium de Houston, frente al segundo del Grupo F. La selección brasileña cerró la fase de grupos en la cima de su zona por diferencia de gol sobre Marruecos, que también avanzó y quedó ubicada en otro sector del cuadro.

Precisamente, Marruecos, como segundo del Grupo C, también ya conoce el marco general de su próximo partido: se enfrentará al ganador del Grupo F el lunes 29 de junio, a las 22, en el Estadio BBVA de Monterrey.

La definición del Grupo F adquiere así una relevancia doble, ya que determinará no sólo el rival de Brasil, sino también el de Marruecos. En esa zona todavía aparecen en carrera Países Bajos, Japón y Suecia, por lo que tanto la Verdeamarela como el seleccionado marroquí siguen de cerca una resolución que impactará de lleno en sus recorridos dentro del torneo.

Alemania, México, EE.UU. y Suiza ya tienen su casillero asignado

A medida que se completa el cuadro, también empiezan a fijarse los lugares de otras selecciones que ya sellaron su clasificación. Alemania, que avanzó como ganadora del Grupo E, jugará el lunes 29 de junio, a las 17.30, en el Gillette Stadium de Foxborough, ante uno de los mejores terceros provenientes de los grupos A, B, C, D o F.

México, por su parte, cerró una fase de grupos impecable: fue líder del Grupo A con puntaje perfecto y afrontará su cruce el martes 30 de junio, desde las 22, en el Estadio Azteca, frente a un tercero de los grupos C, E, F, H o I.

Otro de los anfitriones que ya tiene asegurado su lugar es Estados Unidos, ganador del Grupo D. Su partido de 16avos será el miércoles 1 de julio, a las 21, en el Levi's Stadium de Santa Clara, ante un tercero de los grupos B, E, F, I o J.

También Suiza, que terminó primera en el Grupo B, ya tiene fecha y sede confirmadas. El seleccionado suizo jugará el viernes 3 de julio, a las 00, en el BC Place de Vancouver, frente a un tercero de los grupos E, F, G, I o J.

Los que todavía posición definitiva

Aunque buena parte del cuaesperandro ya exhibe casilleros ocupados, todavía hay selecciones clasificadas que no conocen con exactitud desde qué lugar avanzarán. Entre los equipos que ya aseguraron su presencia aparecen Francia, Noruega, Colombia y Bosnia y Herzegovina, aunque algunos de ellos todavía deben resolver si lo harán como líderes, escoltas o terceros. Esa diferencia no es menor: de ella depende tanto el rival como la sede, el día y el recorrido posterior en el cuadro de eliminación directa.

La lógica del nuevo formato convierte cada definición de grupo en una pieza clave del rompecabezas. Un resultado puede modificar el destino de varios equipos al mismo tiempo, alterar emparejamientos ya proyectados y mover de un sector a otro del cuadro a selecciones que ya están clasificadas pero todavía no saben en qué condición lo harán.

Así se perfila, hasta ahora, el cuadro de 16avos de final

Con ese escenario en desarrollo, los cruces de 16avos de final se perfilan de la siguiente manera: