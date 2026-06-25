Mundial 2026: seis partidos decisivos animan este jueves en una jornada clave de la fase de grupos

El Mundial 2026 continúa avanzando en una de las etapas más sensibles de la competencia y este jueves 25 de junio ofrecerá una jornada de alto voltaje futbolístico, con seis partidos que terminarán de darle forma a la tercera fecha de la fase de grupos en tres zonas decisivas: los grupos D, E y F. La Copa del Mundo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá atraviesa horas de definiciones, con seleccionados que ya comenzaron a asegurar sus clasificaciones, otros que todavía esperan por una nueva vida en el torneo y algunos que, en paralelo, empiezan a despedirse definitivamente del sueño mundialista.

El miércoles se puso en marcha esta tercera fecha, una instancia que en cualquier Copa del Mundo marca el momento de mayor tensión dentro de la fase inicial. Es el tramo en el que cada punto adquiere un peso específico mucho mayor, en el que las cuentas se vuelven inevitables y en el que cada resultado puede alterar de manera drástica el destino de los equipos. En ese contexto, la agenda del jueves aparece atravesada por compromisos completamente decisivos, partidos que no sólo definirán posiciones sino que también impactarán directamente en la continuidad de varios seleccionados en el campeonato.

La programación prevista para este jueves tiene un recorrido preciso y escalonado. Todo comenzará con la definición del Grupo E, continuará más tarde con los cruces del Grupo F y terminará por la noche con la resolución del Grupo D. En total, la jornada pondrá en escena a doce selecciones y a seis estadios distribuidos en distintos puntos de Estados Unidos, en una nueva demostración de la magnitud territorial de un torneo que se juega en tres países y que reparte su agenda entre sedes de enorme peso dentro del mapa deportivo internacional.

La tercera fecha entra en zona de definiciones

La importancia de la jornada del jueves está directamente vinculada con el momento del torneo. La tercera fecha de la fase de grupos es, por naturaleza, la del cierre de las zonas y la de las definiciones más contundentes. Después de dos partidos por selección, el margen para corregir errores se achica y cada encuentro pasa a ser una frontera entre la continuidad y la eliminación. En este caso, la fecha se inició el miércoles y siguió dándole forma a un escenario en el que algunos seleccionados lograron asegurar su clasificación, otros quedaron a la espera de una nueva oportunidad y varios comenzaron a despedirse del certamen.

Ese panorama general sirve como marco para comprender el peso de los partidos de este jueves. No se trata de una jornada más dentro del calendario, sino de un día atravesado por el carácter decisivo de cada compromiso. Los cruces de los grupos D, E y F se inscriben en esa lógica y condensan distintos tipos de urgencia: equipos que juegan por la clasificación, selecciones que necesitan sostener sus posibilidades y otras que afrontan partidos en condición límite.

Ecuador, Alemania, Curazao y Costa de Marfil

La actividad del jueves comenzará con la resolución del Grupo E, que tendrá dos encuentros en simultáneo y concentrará la atención desde las 17:00, siempre de acuerdo con los horarios de la República Argentina. Por un lado, Ecuador buscará la clasificación frente a Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Por el otro, Curazao se medirá con Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, también en territorio estadounidense.

El partido entre Ecuador y Alemania aparece señalado dentro de la agenda como uno de los puntos fuertes del día, justamente porque involucra a un seleccionado sudamericano en búsqueda de la clasificación en un contexto de definiciones. La sede será el MetLife Stadium, uno de los escenarios elegidos para esta Copa del Mundo, y el encuentro contará con una oferta amplia de televisación y plataformas.

En paralelo, Curazao y Costa de Marfil jugarán en Filadelfia otro cruce correspondiente al mismo grupo, completando una resolución simultánea que puede alterar el destino de toda la zona. La simultaneidad, habitual en la última fecha de la fase de grupos, responde a la necesidad de preservar la equidad competitiva entre los equipos que se juegan la clasificación en una misma franja horaria.

Países Bajos, Túnez, Japón y Suecia

Una vez resuelta la agenda del Grupo E, la Copa del Mundo seguirá con la definición del Grupo F, que también tendrá dos partidos programados para el mismo horario. A las 20:00, Túnez se despedirá enfrentando a Países Bajos en el Arrowhead Stadium de Kansas City, mientras que Japón jugará ante Suecia en el AT&T Stadium de Dallas.

La referencia a que Túnez "se despedirá" en este compromiso marca de antemano el carácter de su participación en esta instancia y sitúa el partido ante Países Bajos dentro de una lógica de cierre para el conjunto tunecino. Del otro lado, el cruce entre Japón y Suecia también se inscribe en un escenario decisivo, como parte de una zona que terminará de ordenarse con los resultados de ambos encuentros.

El bloque de las 20:00, por lo tanto, mantendrá la intensidad competitiva de la jornada y trasladará la atención a dos nuevas sedes estadounidenses. Kansas City y Dallas recibirán partidos con impacto directo en el futuro del Grupo F, en una secuencia que mantendrá en vilo a los seguidores del Mundial antes de pasar al cierre nocturno con los compromisos del Grupo D.

El cierre llegará con el Grupo D

La jornada del jueves se completará por la noche con la resolución del Grupo D, que ofrecerá otros dos partidos simultáneos desde las 23:00. Paraguay se enfrentará con Australia en el Levi's Stadium de San Francisco, mientras que Turquía hará lo propio con Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El duelo entre Paraguay y Australia tendrá como escenario el Levi's Stadium, una de las sedes asignadas al torneo en territorio estadounidense, mientras que Turquía y Estados Unidos cerrarán la jornada en Los Ángeles, en otro de los grandes estadios elegidos para esta edición de la Copa del Mundo. Así, el Grupo D bajará el telón de un jueves que recorrerá de costa a costa el mapa de sedes en Estados Unidos y que ofrecerá seis partidos de enorme trascendencia dentro del desarrollo de la fase de grupos.

La presencia de Estados Unidos en uno de los últimos partidos del día suma además un elemento de atracción extra, no sólo por tratarse de uno de los países anfitriones del torneo, sino también porque su cruce con Turquía forma parte de una jornada en la que cada resultado puede modificar el destino inmediato de los seleccionados involucrados.

Horarios, estadios y TV

La programación oficial de este jueves 25 de junio, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, quedará distribuida de la siguiente manera, siempre con horarios y televisación de la República Argentina: