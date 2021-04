El entrenador Corzo vive un gran momento con el "Elvis Boxing"

Joel Corzo: “Estoy a la altura de los El entrenador de boxeo, Joel Corzo, encargado del gimnasio "Elvis Boxing", habló con Ringcatamarca.com, se refirió al buen presente de sus pugiles y de su trabajo en particular.

Comenzó hablando de lo que le genera el gran presente de sus tres pugiles profesionales: "Mucho orgullo y felicidad, son excelentes chicos que buscan la gloria deportiva".

Sobre "el cartel" que está teniendo como técnico exitoso, dijo "La verdad que estoy a la altura de los mejores técnicos del país y me siento muy contento que la prensa valore mi trabajo".



Los próximos objetivos: "Nuestro objetivo es ganar siempre donde sea y así tener la oportunidad de disputar algún título antes de fin de año".

Muchos se quieren sumar a su gimnasio, pero, "Estoy muy enfocado en mis pupilos algunos me hablaron pero la verdad que no tengo tiempo ya que no vivo del boxeo y tengo que trabajar mucho, más con esta pandemia".

El promotor Osvaldo Rivero está manejando a dos de sus pugiles y habló de su relación con él: "Excelente, O.R Promotions es una empresa seria que tiene mucha gente trabajando en su equipo".

Cerró: "Quiero dar las gracias al intendente Gustavo Saadi, a Hugo Silva, Pato Cordero, que se sumó al equipo al igual que Emanuel Erazú y Juanchi Casado Tolosa, kinesiólogos del equipo, a Exequiel Villagra que siempre nos está dando una mano también, nos hace falta un psicólogo deportivo".