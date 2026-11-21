Claudio Úbeda tiene encaminada su llegada a Central Córdoba de Santiago del Estero y está cerca de concretar su regreso a la conducción técnica en el fútbol argentino. El entrenador, de 57 años, alcanzó un acuerdo con la institución santiagueña luego de su salida de Boca a mediados de 2026.

Si no surgen inconvenientes de último momento, el club anunciaría oficialmente su incorporación durante la próxima semana. Además, firmaría un contrato hasta diciembre de 2027 y se espera que sea presentado en una conferencia de prensa el martes 24 de noviembre.

El denominado Sifón llegará para ocupar el lugar que dejó Sebastián Domínguez, quien se alejó del cargo después de una temporada complicada. Central Córdoba finalizó en el puesto 27 de la tabla anual y comenzará el 2027 comprometido en la lucha por mantener la categoría.

Cómo fue el paso de Claudio Úbeda por Boca

Úbeda estuvo al frente de Boca hasta junio de este año, cuando la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidió no renovarle el contrato tras la eliminación del equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Su llegada al Xeneize se produjo en 2025, como ayudante de campo de Miguel Ángel Russo. Tras el fallecimiento del histórico director técnico, asumió la conducción del plantel profesional y quedó a cargo del equipo.

Durante su etapa como entrenador principal, dirigió 32 partidos oficiales, con un saldo de 17 victorias, siete empates y ocho derrotas.

Luego de su salida, permaneció alejado de la dirección técnica y participó en algunas actividades vinculadas al Senior de Racing, mientras aguardaba una oportunidad para regresar a los bancos.

Ahora, Úbeda afrontará un nuevo desafío en Central Córdoba, donde buscará conformar un equipo competitivo y asegurar la permanencia del club en la máxima categoría del fútbol argentino.

Las estadísticas de Úbeda como entrenador

A lo largo de su carrera, Claudio Úbeda dirigió 155 partidos oficiales, con un registro de 49 victorias, 46 empates y 60 derrotas.

Su primera experiencia como entrenador fue en Huracán, en 2008. Posteriormente, pasó por Independiente Rivadavia, Boca Unidos, Magallanes de Chile y Racing. También estuvo al frente de la Selección argentina Sub-20.

Su etapa más reciente fue en Boca, donde registró sus mejores números en cuanto a resultados: condujo al equipo en 32 encuentros, con 17 triunfos, siete empates y ocho derrotas. Ese desempeño representó el 60,4% de los puntos en juego.

Antes de su paso por el Xeneize, tuvo dos ciclos en Racing, donde acumuló cuatro victorias, siete empates y cinco derrotas en 16 partidos.