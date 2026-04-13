El gesto de fair play de Francisco Cerúndolo que aplaude el mundo del tenis

El ATP 500 de Múnich ofreció este lunes una de esas escenas que exceden el resultado y se convierten en símbolo de los valores deportivos. En un contexto donde la tecnología redujo al mínimo las discusiones arbitrales, todavía hay jugadas capaces de escapar al control electrónico. En una de ellas, Francisco Cerúndolo, el argentino mejor ubicado en el ranking ATP, eligió el camino menos habitual: desautorizar una decisión a su favor para beneficiar a su rival.

El episodio se produjo durante el encuentro de primera ronda frente al indio Sumit Nagal, en un partido que el porteño controlaba con claridad. Cerúndolo, número 19 del mundo, ya había ganado el primer set por 6-2 y dominaba 2-0 en el segundo, cuando dispuso de un nuevo break point que podía darle una ventaja todavía más amplia. Fue entonces cuando Nagal sacó abierto, la pelota rozó el fleje de la red y el sistema electrónico marcó la pelota como mala.

El punto que convirtió a Cerúndolo en ejemplo

Lejos de aceptar sin más la determinación tecnológica, Cerúndolo mostró dudas inmediatas sobre el pique. Se acercó, revisó la acción y, aun cuando la situación lo favorecía en el marcador, tomó una decisión que despertó el aplauso de todos: le cedió el punto a Nagal.

El gesto resultó todavía más significativo por el contexto competitivo. No se trataba de una jugada intrascendente, sino de un punto de quiebre en un tramo sensible del segundo set. Aun así, el argentino optó por priorizar la honestidad deportiva por encima de la ventaja inmediata.

La repetición mostró luego que la pelota había salido por apenas unos centímetros, pero eso no modificó el impacto del momento: el público de Múnich reconoció la actitud con una ovación espontánea, mientras Nagal agradeció el gesto y valoró la intervención de su rival.

CERÚNDOLO TUVO UN GESTO DE FAIR PLAY Y LO OVACIONARON EN MÚNICH



El argentino corrigió un pique en un saque de su rival pese a que la tecnología luego indicó que había sido out. Le ganó al indio Sumit Nagal por un doble 6-2 en su debut en el ATP 500 y en la próxima ronda... pic.twitter.com/GQt2RE3qrP — Clarín (@clarincom) April 13, 2026

Un triunfo sin fisuras en la cancha alemana

Más allá del episodio que recorrió el mundo del tenis, Cerúndolo también dejó una sólida actuación desde lo estrictamente deportivo. El tenista argentino fue amplio dominador durante todo el partido y terminó resolviendo el compromiso con un doble 6-2, avanzando así a la segunda ronda del certamen alemán.

Datos salientes del partido:

Resultado: 6-2 y 6-2

6-2 y 6-2 Rival: Sumit Nagal

Sumit Nagal Ronda: primera ronda

primera ronda Torneo: ATP 500 de Múnich

ATP 500 de Múnich Próximo rival: Botic van de Zandschulp (49°)

Botic van de Zandschulp (49°) Instancia siguiente: segunda ronda

Su próximo compromiso será este miércoles, cuando enfrente al neerlandés Botic van de Zandschulp (49°), en un cruce que asoma exigente dentro de una gira europea sobre polvo de ladrillo que suele potenciar las mejores virtudes del argentino.

La gira sobre polvo de ladrillo

Cerúndolo llega a este tramo de la temporada con señales alentadoras. Su capacidad para generar ángulos, sostener intercambios largos y lastimar con una potente derecha lo convierten en un rival especialmente peligroso en superficies lentas, donde este año ya consiguió uno de sus grandes objetivos: la conquista del ATP 250 IEB+ Argentina Open en Buenos Aires, su cuarto título en el circuito principal.

La gira europea representa además un desafío de alto voltaje competitivo, ya que el mejor tenista argentino del momento debe defender más de 800 puntos obtenidos la temporada pasada, con la presión añadida de sostenerse en el top 20 del ranking mundial.