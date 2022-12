El jugador que fue llamado "bobo" por Messi rompió el silencio: qué dijo

Luego de la infartante definición por penales entre Argentina y Países Bajos por el pase a la semifinal del Mundial de Qatar, Lionel Messi mantuvo un altercado con un jugador neerlandés mientras dialogaba con el periodista Gastón Edul de TyC Sports al terminar el partido.

"¿Qué mirás, bobo?, ¿qué mirás, bobo?, Andá, andá para allá, bobo", le dijo el capitán de la selección argentina al delantero Wout Weghorst.

Luego del cruce, Weghorst habló con TyC Sports y se mostró decepcionado por la actitud del "10". "Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepcionó. Fue realmente decepcionante".

En el partido entre Argentina y Países Bajos hubo varios cruces entre los jugadores. Messi no solo discutió con Weghorst, también cruzó a Van Gaal por su estrategia de juego. "Vende que juega bien al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos, te complican de esa manera".

Y también se manifestó en contra del arbitraje del español Antonio Miguel Mateu Lahoz.

"Del arbitraje mucho no se puede hablar porque te sancionan y no podés ser sincero. La FIFA tendría que rever estos casos, un árbitro de esta altura no puede dirigir este partido de cuartos de final. Por culpa de él terminamos en prórroga, todas las chiquitas para ellos y siempre te jugaba en contra con algunos detalles para inclinar la cancha", expresó.