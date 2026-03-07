Franco Colapinto debuta en la temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia

El piloto argentino Franco Colapinto disputará este domingo el Gran Premio de Australia, la primera fecha de la temporada de Fórmula 1, que se correrá en el circuito Albert Park de Melbourne.

La carrera comenzará a la 1:00 de la madrugada, hora de Argentina, y podrá verse en directo a través de Disney+ y Fox Sports.

El corredor nacido en Pilar largará desde la 16ª posición de la parrilla, mientras que su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, partirá desde el 14° lugar.

Durante la clasificación, Colapinto registró un tiempo de 1:21.270 en la Q2, quedando a 0.769 segundos de Gasly y con el registro más lento de la tanda.

Tras la sesión, el argentino explicó que el equipo todavía trabaja para mejorar el rendimiento del monoplaza. "Tengo una idea de los problemas de rendimiento del auto, pero es muy difícil solucionarlo tan rápido. Lleva semanas de proceso diseñar una parte y después te das cuenta de lo que falta o de los problemas que tiene", señaló.

En las prácticas previas, el piloto argentino había terminado en las posiciones 16 y 18 en las dos primeras tandas, mientras que en la tercera volvió a ubicarse en el 16° lugar.

Por su parte, Gasly también expresó su frustración por el resultado obtenido en la clasificación. "Creo que estamos todos decepcionados con el resultado final de hoy. Sin duda que esperábamos mucho más", afirmó el piloto francés, que partirá apenas dos posiciones por delante de su compañero.

La pole position para la primera carrera de la temporada quedó en manos del británico George Russell, de Mercedes. En el segundo lugar largará su compañero de equipo, Kimi Antonelli, mientras que el tercer puesto será para Isack Hadjar, con Red Bull.

Parrilla de largada del Gran Premio de Australia

1° George Russell (Mercedes)

2° Kimi Antonelli (Mercedes)

3° Isack Hadjar (Red Bull)

4° Charles Leclerc (Ferrari)

5° Oscar Piastri (McLaren)

6° Lando Norris (McLaren)

7° Lewis Hamilton (Ferrari)

8° Arvid Lindblad (RB)

9° Liam Lawson (RB)

10° Gabriel Bortoleto (Audi)

11° Nico Hulkenberg (Audi)

12° Oliver Bearman (Haas)

13° Esteban Ocon (Haas)

14° Pierre Gasly (Alpine)

15° Alex Albon (Williams)

16° Franco Colapinto (Alpine)

17° Fernando Alonso (Aston Martin)

18° Sergio Pérez (Cadillac)

19° Valtteri Bottas (Cadillac)

20° Max Verstappen (Red Bull)

21° Carlos Sainz (Williams)

22° Lance Stroll (Aston Martin)

Horario de la carrera

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1:00 (hora de Argentina), con transmisión de Disney+ y Fox Sports.