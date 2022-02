El Kun Agüero aseguró que estará en Qatar 2022: Hablé con Scaloni y Tapia

Después del duro anuncio de su retiro del fútbol debido a los problemas cardíacos que no le permitían continuar con su carrera profesional, Sergio "el Kun" Agüero mira hacia adelante y, mientras continúa con su rol de comunicador a través de Twitch o participando de los e-games, sorprendió este viernes al confirmar que será parte de la delegación argentina que estará en el Mundial de Qatar 2022.

"Voy al Mundial de Qatar. Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar ahí. Está la idea de incorporarme al Cuerpo Técnico, hablé con Scaloni y también con Tapia”, dijo en diálogo con Radio 10.

Las palabras de Agüero le dan entidad a los rumores que circularon desde que anunció su retiro. Se sabe que el Kun fue una de las piezas clave en los últimos tiempos de la Selección y que su influencia positiva en el grupo iba más allá de lo que ocurría en el campo de juego. Alcanza con recordar que en la Copa América que consagró al equipo de Scaloni, el por entonces delantero del Barcelona casi no tuvo participación, relegado por Lautaro Martínez y también por Joaquín Correa, la primer opción de recambio del DT en el puesto.

Por eso no llama la atención que sea parte de los representantes argentinos en Qatar. Habrá que ver, tras las conversaciones con el presidente de la AFA y el entrenador, cuál es el rol que ocupa, si es dentro del cuerpo técnico para estar en el día a día o viaja como un auxiliar del plantel.

Más allá de esta novedad, la extensa charla radial tocó todos los temas. Primero el Kun recordó el doloroso momento de tener que colgar los botines por una causa tan delicada como inesperada.

"En un entrenamiento tuve una arritmia muy cortita y ahí hice bastantes chequeos y parecía que estaba todo bien y después pasó en el partido", relató el delantero que cambió la historia del Manchester City.

Su último partido fue con la camiseta del Barcelona, en el Camp Nou, frente al Alavés el pasado 30 de octubre.

"En el partido, primero empecé a sentir mucho calor en el cuerpo, pero yo pensaba que era por el partido, volvía a jugar de titular, se me venían un montón de cosas a la cabeza, nunca me imaginé que era por esto. De repente, empecé a estar medio débil, mareándome. Y en una jugada salté a cabecear y me mareaba más, le agarro la mano al defensa del rival y le dije: 'Escuchame, me estoy mareando, pará el partido'. El árbitro se dio vuelta y me vio que me agarraba el pecho, sentí que me ahogaba y cuando me tiré al piso empezó la arritmia", detalló.

También habló de temas de actualidad, claro. En ese sentido, salió al cruce de las críticas de los medios franceses para con Lionel Messi por su supuestas malas actuaciones y confirmó que canceló una entrevista con una revista de ese país debido al trato que tienen con su amigo.

"Leí en internet que lo estaban matando y dije pero como lo van a matar, ¿si jugo bien? ¿qué estaban viendo el partido de espaldas?", tiró el Kun.