"El Loquillo" Agüero organiza una locreada por el día del boxeador

El actual DT Provincial y exboxeador profesional, Daniel “Loquillo” Agüero, realizará este lunes 14 de septiembre una locreada en su gimnasio, ubicado en B° El Milagro, con motivo de conmemorarse el “Día del Boxeador”. Además, festejará el 4° aniversario de su Escuela de Boxeo que lleva su nombre.

Agüero, con una vasta trayectoria en el boxeo en la década del 80' donde combatió con los mejores exponentes del país de la categoría Supergallo (55, 338 Kg.) y el único catamarqueño que peleó en el mítico estadio Luna Park, ante el tucumano Pedro Décima, que posteriormente se coronaria como campeón del Mundo, no fue ajeno a una fecha tan importante para el pugilismo argentino como lo es el 14 de septiembre y organizará una locreada popular que incluirá a todos los gimnasios de la ciudad y vecinos de B° El Milagro.

“Estoy preparando una locreada para festejar el 'Día del Boxeador' y festejar el 4° cumpleaños de mi gimnasio, quiero convidarle locro a todos los púgiles de los gimnasios de la Capital. Con esta pandemia que tenemos y que no la estamos pasando no muy bien todos, vamos a hacerlo con el protocolo que corresponde, hacerlo bien, que cada boxeador traiga su recipiente para llevar comida para toda su familia y cada uno tomará la distancia correspondiente. Quiero que ellos festejen su día en familia, comiendo un rico locro”, dijo a RING CATAMARCA el reconocido entrenador catamarqueño.

En cuanto a la actividad que lleva adelante en su gimnasio, acotó:”Marcha bien, con bastantes chicos que se acercan a practicar pero como todo gym con escasos elementos para trabajar. Trabajamos con lo que tenemos y con lo que podemos, pero gracias a Dios marcha bien el gimnasio. Para superar esta falta de actividad por la pandemia, hay que concientizar a los chicos que se entrenen, que se cuiden porque en cualquier momento puede haber un festival y tienen que estar bien entrenados y muy bien cuidados para que puedan subir al ring, porque subir al ring no es subir porque sí nomás, sabemos que tenemos que tener un muy buen entrenamiento, un muy buen estado físico para poder aguantar los tres rounds que nos da el combate y tratar de salir airoso o como sea el resultado. Lo importante es estar bien entrenado y bien cuidado”.

Además, Agüero habló de los proyectos una vez superada esta pandemia del COVID-19:”Siempre hay proyectos porque hay que estar a la expectativa de todo, no hay que ser individual, hay que pensar en todos, en todo púgil y todo gimnasio que tengan sus actividades. Trataremos de hacer la 'Casa del Boxeador' veremos cómo avanzamos, este es un proyecto que lo tenemos con los exboxeadores de la época de oro en adelante, del 82' para acá que se reabrió el boxeo en Catamarca gracias al profesor Raúl Argerich, fue un promotor muy exigente y muy colaborador con todos los gimnasios. Envío un abrazo al cielo porque él fue el padre de todos los boxeadores de esa época”.

“La 'Casa del Boxeador' consistiría en poder conseguir una obra social para los púgiles y darle contención una vez que se retiren del boxeo. Además, ver la posibilidad de contar con médicos, psicólogos, dietólogo, deportólogo, todas esas clases de profesionales que necesitan los boxeadores para poder hacer su carrera. La carrera del boxeador puede llegar a ser corta como larga, así que a veces uno mismo se da cuenta si sigue o no, todo depende del mismo boxeador”, prosiguió.

Por último, el “Loquillo” señaló:”Quiero agradecerle al Intendente de la Capital, Gustavo Saadi, que me da la posibilidad de hacer esta locreada para todos los boxeadores de Catamarca, no tan solo para los boxeadores sino para los vecinos de mi barrio 144 VV, El Milagro. Así festejamos el 'Día del Boxeador' y todos los años hacemos para festejar y si no es una cosa es otra y ahora con esta pandemia, aunque creo que esta pandemia nos va a hacer unir a todos. Necesitamos unión más que todo, en las buenas y en las malas”, finalizó.