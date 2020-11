El último ad10s al más grande: Una gran multitud despidió a Diego Maradona

Ayer, se dio la despedida de un grande, de Diego Armando Maradona, que nos dio tantas alegrías, pero ahora no lo vamos a poder ver y nada volverá a ser lo mismo.

El velatorio del “10” fue en la Casa Rosada, donde el presidente de la Nación, Alberto Fernández, puso a disposición para despedirlo. Nadie se quiso perder de ese hasta luego y una multitud se hizo presente de todos lados.

Fue desde la mañana temprano hasta las 18.00. Miles y miles de personas hicieron cola para pasar a la Casa Rosada de a 30 personas y así despedirlo. No todo fue color de rosa, hubo disturbios afuera, donde nadie quería quedarse sin poder entrar. Esos disturbios se trasladaron hasta dentro de la Casa Rosada, donde se suspendió un rato y luego, retomó el velatorio hasta las 19.00.

Muchas personalidades despidieron al “10”, del fúbol como Enzo Franchescolli, también excompañeros de ese Mundial '86 donde hicieron historia. También, no pudo faltar la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Además, el plantel completo de Gimnasia de La Plata estuvo presente para despedirlo.

Luego, llegó el momento donde se paralizó el corazón del mundo. Comenzó el cortejo fúnebre y emprendieron camino hacia el cementerio de Bella Vista. En el camino, apenas salió de la sede del Gobierno, poco antes de las 18, una multitud acompañó al coche por las calles de la ciudad, tanto corriendo (empujando o a la par), en motos, autos o desde las veredas.

A su vez, muchas personas se subieron a la autopista, mientras otros acompañaban en motocicletas o autos. Por otra parte, en la mano contraria, también todos los vehículos estaban frenados, con la gente a los costados, viendo pasar el auto que llevaba el cuerpo de Maradona.

Finalmente, el cortejo fúnebre llegó al cementerio a las 19.00, donde ahí resultó todo más íntimo y la despedida fue con los familiares del Diego.