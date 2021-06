Emiliano Martínez: el mensaje del arquero argentino al futbolista colombiano que lo mandó al hospital

La Selección argentina dominaba el partido ante Colombia. En el arranque había marcado dos goles que le daban una absoluta tranquilidad. Pese a algunos avances del equipo cafetero, el conjunto nacional no tenía sobresaltos. Sin embargo, a los 32 minutos del primer tiempo, una jugada cambió parte del partido. Emiliano Martínez, de buena actuación hasta ese momento, descolgó un centro en el área, fue embestido por el defensor Yerry Mina y quedó tendido en el suelo.

Rápidamente, los futbolistas argentinos increparon al colombiano por su torpeza. Mientras tanto, Martínez seguía en el césped y recibía atención médica. Después de varios minutos, los médicos le informaron al cuerpo técnico argentino que el arquero debía salir por precaución. Allí se hizo el cambio por Agustín Marchesin.

Para mayor tranquilidad, Martínez fue trasladado a una clínica en donde le hicieron una tomografía para descartar cualquier tipo de lesión. Finalmente se comprobó que estaba bien, que había perdido un poco el conocimiento, pero que la lesión no revestía de gravedad.

A todo esto, en sus redes sociales, el arquero hizo un posteo que fue dirigido a Jerry Mina, a quien conoce de la Premier League. A manera de suavizar la situación o las críticas que estaba recibiendo el cafetero por la desafortunada jugada, Martínez escribió: “Cosas de partido”.

El posteo de Emiliano martínez a Yerry Mina, después del duro golpe que lo sacó del partido. (Instagram)

El propio Dibu Martínez confirmó al salir de la clínica de Barranquilla a la que fue trasladado qué fue lo que le pasó: “Fue un golpe duro, pero quería seguir jugando”.

Había pasado ya media hora del final del partido cuando el arquero supo del empate que los colombianos lograron el final, un escenario totalmente distinto al que había cuando debió salir, con Argentina en ventaja de dos goles. ”Sentí mucha bronca por salir y recién me entero que nos empataron en la última, así que con un poco de sabor amargo”, reconoció en declaraciones a TyC Sports. Lo más importante, sin embargo, ocurrió cuando el arquero del Aston Villa confirmó que “los estudios salieron bien”, mientras que explicó: “Me sacaron porque perdí el conocimiento, me golpée fuerte la nunca, pero el llanto y la bronca eran porque era mi segundo partido en la Selección y no quería salir, pero el doctor hizo bien su trabajo”, apuntó.

El arquero preocupó a muchos. Luego, los estudios confirmaron que su salud estaba en perfecto estado, más allá de la conmoción.

Pese al empate inesperado de Colombia que decepcionó a los argentinos, el arquero destacó que “esto sigue” y compartió parte de su análisis de lo ocurrido: “Lo estábamos controlando muy bien, metimos dos goles rápido y manejábamos bien la pelota. Después ellos pusieron a Muriel, empezaron a apretar un poquito más pero en el juego aéreo estábamos fuertes, defendiendo muy bien y creándole situaciones también”, dijo.

Luego, Martínez agradeció los mensajes en los que le enviaban fuerza para su pronta recuperación y le agradeció especialmente a Daniel Martínez, médico del seleccionado argentino. “Gracias a todos por los mensajes y especialmente a Dani nuestro doctor que nos cuida a pesar de la adrenalina de seguir en cancha”, escribió el arquero en su cuenta de Instagram. En paralelo, el parte médico oficial de la Selección fue confirmado a través del perfil oficial del equipo en Twitter: “Los estudios realizados al arquero Emiliano Martínez han arrojado resultados satisfactorios. El futbolista del Aston Villa regresa sin problemas a Buenos Aires junto al resto del plantel”.