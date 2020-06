En España, buscarán lugares donde se pueda jugar al fútbol con público

Javier Tebas, presidente de La Liga de España, aseguró que algunos partidos podrían disputarse con público en las tribunas "en aquellos lugares donde se pueda". Es decir, en zonas con menores restricciones ante la pandemia de coronavirus, que dejó hasta el momento un saldo trágico de 27.136 muertes en el país.

"En el momento que se pueda tiene que haber. Hace unas semanas todo parecía imposible. Habrá que estudiar la situación. Ahora lo que estoy preocupado es de la vuelta de la competición (el jueves, con el clásico andaluz entre Sevilla y Betis). Veo mucha relajación y eso me preocupa mucho", amplió en diálogo con Movistar.

En ese sentido, Tebas contradijo a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, quien afirmó en las últimas horas que "no puede haber aficionados en un campo y en otro no" porque "no sería justo".

Al mismo tiempo, el mandamás de la Primera División destacó el cumplimiento de los protocolos en los clubes. "No han habido contagios por el momento. Nadie, entre mas de dos mil test en jugadores", indicó.