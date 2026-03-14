Colocar una bola de papel aluminio entre las frutas: para qué sirve y por qué algunos lo recomiendan

Conservar las frutas frescas por mucho tiempo puede ser todo un desafío si no se guardan de forma correcta. Sin embargo, existe un truco casero que puede cambiarlo todo: colocar papel aluminio en el frutero.

Para qué sirve poner papel aluminio entre las frutas

Algunas personas sostienen que el papel aluminio puede reducir la humedad dentro del frutero y mantener un ambiente más seco. La humedad es uno de los grandes enemigos de las frutas, ya que acelera la aparición de moho y la descomposición.

Además, ayuda a reflejar la luz y el calor, por lo que algunos creen que podría evita cambios bruscos de temperatura en el recipiente donde se guardan las frutas.

Cómo aplicar el truco del papel aluminio en casa

Cortá un trozo de papel aluminio. Formá una bola del tamaño de una nuez o una pelotita. Colocala en el frutero o recipiente donde se guardan las frutas. Distribuí las frutas alrededor de la bola de aluminio.

Consejos básicos para conservar frutas frescas