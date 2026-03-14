Si se suspende la Finalissima, la Selección argentina analiza entrenarse en Ezeiza y jugar un amistoso

Crece la expectativa por conocer el anuncio en conjunto entre Conmebol y UEFA por la Finalissima que debían disputar la Selección argentina y la de España el 27 de marzo en Qatar. El conflicto bélico en Medio Oriente generó que la organización tuviera que decidir una nueva sede, pero hasta el momento no hay acuerdo entre las confederaciones.

En un contexto adverso, donde casi todos los caminos conducen a la suspensión del partido, aseguran que la AFA está evaluando alternativas para no desperdiciar la próxima fecha FIFA y darle al equipo de Lionel Scaloni la oportunidad de tener rodaje en los meses previos al Mundial.

Según informaron algunos periodistas que cubren la actualidad de la Albiceleste, como Gustavo Yarroch y Nani Senra, existe la posibilidad de que la Selección argentina se entrene una semana en Ezeiza si se suspende la Finalissima. Eventualmente, se intentaría organizar al menos un amistoso en territorio argentino y quedaría descartada la exigente gira por Europa antes de la Copa del Mundo.

Esta situación también involucra a Lionel Messi, que había disputado su último partido como local por Eliminatorias y fue ovacionado por los hinchas en el Monumental. A la espera de conocer la decisión sobre su continuidad en la Albiceleste más allá del Mundial, el Diez podría tener una nueva jornada emotiva en su propio suelo con el apoyo de los hinchas.

España también busca nuevos amistosos

Según reveló el diario MARCA, España comenzó a buscar rivales para enfrentar durante la fecha FIFA, casi con la certeza de que la Finalissima contra Argentina no se llevará a cabo.

El rival elegido, según el diario Marca, sería Selección de Serbia, que no clasificó al Mundial 2026 y ya tenía programados encuentros en Qatar y Arabia Saudita, pero que fueron cancelados por los conflictos en la región.

Los entrenadores de ambas selecciones ya habían hablado sobre la posibilidad de disputar un amistoso durante el sorteo de la UEFA Nations League realizado en febrero.