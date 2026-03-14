Catamarca vive una jornada épica en el Campeonato Argentino de Ruta

La segunda jornada de velocidad del Campeonato Argentino de Ruta para Menores y Juveniles, que se desarrolla en Catamarca, dejó un saldo sumamente positivo en términos de competitividad y participación regional. Durante este sábado se consagraron cinco nuevos campeones, ampliando el listado de delegaciones que han logrado títulos en el certamen: ACCOS, Corrientes, Santa Fe, Metropolitana, San Juan, ACOBA, Tucumán, ACINOBA y Neuquén, lo que significa que en 9 carreras disputadas, 9 asociaciones diferentes se llevaron la medalla de oro, un dato que refleja la paridad y el nivel de las competencias.

Los ciclistas locales también mostraron un nivel competitivo notable, logrando colocaciones destacadas en múltiples categorías y consolidando la presencia de Catamarca en el mapa del ciclismo nacional juvenil.

Primeras en competir: Damas 2012-2014

La jornada comenzó con la participación de las Damas de las clases 2012, 2013 y 2014, quienes completaron un recorrido de 19,2 kilómetros. El podio fue copado por la delegación de San Juan, con Kendra Cañadas Moreno, Tiziana Castro y Yendri Guzmán.

Las representantes catamarqueñas estuvieron en la lucha, aunque no alcanzaron el podio:

Isabela Díaz: 12°

Zoe Sanduay: 13°

Luz Castillo: 17°

Mía Córdoba: DNF (No terminó)

La participación de las jóvenes locales reflejó esfuerzo y potencial para futuras competencias, especialmente considerando la exigencia física y estratégica de la prueba de velocidad en ruta.

Varones 2013-2014: Competencia reñida y destacadas actuaciones locales

En el segundo turno, los Varones clase 2013-2014 también completaron un circuito de 19,2 km dividido en tres vueltas. La victoria correspondió a Vladimir Zabala de la Asociación Ciclista Oeste de Buenos Aires (ACOBA), seguido por los sanjuaninos Lautaro Naranjo y Román Montaña.

Los representantes de Catamarca lograron destacadas posiciones:

Lisandro Oliva: 7°

Bastian Aballay: 10°

Juan Felipe Flores: 11°

Laureano Vázquez: 12°

Ignacio Carrizo: 19°

Rogelio Romero: 23°

Aquiles Agüero: 24°

Bastian Romero: DNF

Estas actuaciones demuestran la capacidad de los locales para competir contra las asociaciones más fuertes del país, destacándose tanto en velocidad como en resistencia.

Varones 2012 y varones 2011: Sprint final y estrategia en la ruta

La categoría Varones 2012 recorrió 6 vueltas para completar 38,4 km, con triunfo para el tucumano Juan Manuel Villagra, quien superó al chaqueño Bradley Gassmann en el sprint final, seguido por Lautaro Suárez (Mar y Sierras). El catamarqueño Santino Navarrete se ubicó 9°, entrando en el Top 10.

Por su parte, los Varones 2011 afrontaron un circuito de 7 vueltas (44,8 km). La carrera estuvo dominada por la Asociación Ciclista del Noroeste de Buenos Aires (ACINOBA): Juliano Almeida superó a Marcial Gómez, mientras que Alexis Pozo Villegas (San Juan) cerró el podio. Los ciclistas catamarqueños tuvieron presencia destacada:

Juan Ignacio Carabajal: 8°

Franco Aibar: 11°

Matheo Díaz: 23°

Luis Juárez: DNF

Miguel Ovejero: DNF

Cierre de la jornada: Damas 2010-2011 y presencia catamarqueña

La última prueba del sábado correspondió a las Damas 2010-2011, con recorrido de 44,8 km. La victoria fue para Marianella Salomón (Neuquén), quien se impuso a María Paz Peralta (San Luis) tras una fuga conjunta, dejando el bronce para Joselín Contreras (San Juan). La representante local Sofía Chayle Morales finalizó 6°, siendo parte del grupo que disputó el podio.

Este resultado resalta la capacidad de las ciclistas catamarqueñas de mantenerse competitivas en medio de pruebas largas y exigentes, consolidando la proyección del ciclismo femenino regional.

Expectativa para el domingo: Cierre del campeonato

La continuidad del campeonato promete pruebas de mayor exigencia, con los siguientes recorridos programados para domingo:

Damas Junior: 73,3 km

Varones 2010: 73,3 km

Varones Junior: 103,4 km

El certamen cerrará así su calendario, definiendo nuevos campeones y consolidando la competitividad de las delegaciones de todo el país, mientras Catamarca sigue dejando su huella con actuaciones destacadas y constantes en el podio y los Top 10.