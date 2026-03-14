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Catamarca vive una jornada épica en el Campeonato Argentino de Ruta

Cinco nuevos campeones se consagraron este sábado en la segunda jornada de velocidad del certamen, con destacadas actuaciones de ciclistas catamarqueños. La diversidad de delegaciones campeonas refuerza la competitividad del torneo.

14 Marzo de 2026 20.49

La segunda jornada de velocidad del Campeonato Argentino de Ruta para Menores y Juveniles, que se desarrolla en Catamarca, dejó un saldo sumamente positivo en términos de competitividad y participación regional. Durante este sábado se consagraron cinco nuevos campeones, ampliando el listado de delegaciones que han logrado títulos en el certamen: ACCOS, Corrientes, Santa Fe, Metropolitana, San Juan, ACOBA, Tucumán, ACINOBA y Neuquén, lo que significa que en 9 carreras disputadas, 9 asociaciones diferentes se llevaron la medalla de oro, un dato que refleja la paridad y el nivel de las competencias.

Los ciclistas locales también mostraron un nivel competitivo notable, logrando colocaciones destacadas en múltiples categorías y consolidando la presencia de Catamarca en el mapa del ciclismo nacional juvenil.

Primeras en competir: Damas 2012-2014

La jornada comenzó con la participación de las Damas de las clases 2012, 2013 y 2014, quienes completaron un recorrido de 19,2 kilómetros. El podio fue copado por la delegación de San Juan, con Kendra Cañadas Moreno, Tiziana Castro y Yendri Guzmán.

Las representantes catamarqueñas estuvieron en la lucha, aunque no alcanzaron el podio:

Isabela Díaz: 12°

Zoe Sanduay: 13°

Luz Castillo: 17°

Mía Córdoba: DNF (No terminó)

La participación de las jóvenes locales reflejó esfuerzo y potencial para futuras competencias, especialmente considerando la exigencia física y estratégica de la prueba de velocidad en ruta.

Varones 2013-2014: Competencia reñida y destacadas actuaciones locales

En el segundo turno, los Varones clase 2013-2014 también completaron un circuito de 19,2 km dividido en tres vueltas. La victoria correspondió a Vladimir Zabala de la Asociación Ciclista Oeste de Buenos Aires (ACOBA), seguido por los sanjuaninos Lautaro Naranjo y Román Montaña.

Los representantes de Catamarca lograron destacadas posiciones:

Lisandro Oliva: 7°

Bastian Aballay: 10°

Juan Felipe Flores: 11°

Laureano Vázquez: 12°

Ignacio Carrizo: 19°

Rogelio Romero: 23°

Aquiles Agüero: 24°

Bastian Romero: DNF

Estas actuaciones demuestran la capacidad de los locales para competir contra las asociaciones más fuertes del país, destacándose tanto en velocidad como en resistencia.

Varones 2012 y varones 2011: Sprint final y estrategia en la ruta

La categoría Varones 2012 recorrió 6 vueltas para completar 38,4 km, con triunfo para el tucumano Juan Manuel Villagra, quien superó al chaqueño Bradley Gassmann en el sprint final, seguido por Lautaro Suárez (Mar y Sierras). El catamarqueño Santino Navarrete se ubicó , entrando en el Top 10.

Por su parte, los Varones 2011 afrontaron un circuito de 7 vueltas (44,8 km). La carrera estuvo dominada por la Asociación Ciclista del Noroeste de Buenos Aires (ACINOBA): Juliano Almeida superó a Marcial Gómez, mientras que Alexis Pozo Villegas (San Juan) cerró el podio. Los ciclistas catamarqueños tuvieron presencia destacada:

Juan Ignacio Carabajal: 8°

Franco Aibar: 11°

Matheo Díaz: 23°

Luis Juárez: DNF

Miguel Ovejero: DNF

Cierre de la jornada: Damas 2010-2011 y presencia catamarqueña

La última prueba del sábado correspondió a las Damas 2010-2011, con recorrido de 44,8 km. La victoria fue para Marianella Salomón (Neuquén), quien se impuso a María Paz Peralta (San Luis) tras una fuga conjunta, dejando el bronce para Joselín Contreras (San Juan). La representante local Sofía Chayle Morales finalizó , siendo parte del grupo que disputó el podio.

Este resultado resalta la capacidad de las ciclistas catamarqueñas de mantenerse competitivas en medio de pruebas largas y exigentes, consolidando la proyección del ciclismo femenino regional.

Expectativa para el domingo: Cierre del campeonato

La continuidad del campeonato promete pruebas de mayor exigencia, con los siguientes recorridos programados para domingo:

Damas Junior: 73,3 km

Varones 2010: 73,3 km

Varones Junior: 103,4 km

El certamen cerrará así su calendario, definiendo nuevos campeones y consolidando la competitividad de las delegaciones de todo el país, mientras Catamarca sigue dejando su huella con actuaciones destacadas y constantes en el podio y los Top 10.

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Campeonato Argentino de Ruta Catamarca Ciclismo

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