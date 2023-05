En medio de las dudas sobre su continuidad en el PSG, Messi hizo un viaje "relámpago" junto a su familia a Arabia Saudita

Lionel Messi se tomó unos días de descanso junto a su familia en Arabia Saudita, país del que es Embajador Turístico. El futbolista viajó luego de haber sido titular el domingo en la derrota del PSG por 3-1 ante Lorient por la fecha 33 de la Ligue 1.

La noticia del viaje del rosarino a Asia trascendió este lunes y también se conocieron algunas fotos de las actividades que realizó junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y los tres hijos del matrimonio, Thiago, Mateo y Ciro.

Fue Ahmed Al Khateeb, ministro de Turismo de Arabia Saudita, el encargado de publicar las imágenes de la estadía del jugador y sus seres queridos en el país. “Estoy feliz de recibir a Messi y a su familia para que disfruten los destinos turísticos mágicos y las experiencias auténticas”, escribió el funcionario.

Luego, agregó: “Le damos la bienvenida a visitantes de todo el mundo a experimentar un viaje único a Arabia Saudita y a su hospitalidad”.

En una de las fotos se puede ver al capitán de la Selección argentina disfrutando de una partida de un juego de mesa junto a Mateo. En otra imagen, en tanto, se suma Ciro para alimentar a un ciervo. Finalmente, junto a Antonela, conocieron más sobre las costumbres locales y disfrutaron al sol.

Esta es la segunda vez que Messi y su familia viajan a Arabia Saudita. Al parecer, serán tan solo unas minivacaciones ya que el PSG volverá a jugar el próximo domingo: visitará al Troyes, que actualmente está en puestos de descenso, por la fecha 34° de la Ligue 1 con la intención de volver a la senda del triunfo para dar un paso más hacia el título.

El futuro deportivo de Lionel Messi, una gran incógnita

Por estas horas no hay certezas respecto del club en el que Lionel Messi jugará después del 30 de junio. Ese día terminará su actual vínculo con el PSG y todo indica que no renovará. El gran objetivo de ganar la Champions League no se logró y la relación con los hinchas es verdaderamente tensa, con abucheos y reproches incluidos, por lo que el fin de la relación laboral parece un hecho.

Ante este escenario, la opción más firme en el futuro del delantero es el regreso a Barcelona. Aún hay cuestiones económicas que el club Blaugrana debe arreglar para poder recuperar a su gran ídolo, pero no sería descabellado que el reencuentro se produzca luego de dos años.

Desde Arabia Saudita también han intentado seducir al rosarino, pero no parece la alternativa más indicada si quiere seguir compitiendo al máximo nivel. Ni siquiera la oferta de 300 millones de dólares de temporada del Al Hilal, que supera los 200 millones que cobra el portugués Cristiano Ronaldo en el Al Nassr, haría cambiar su postura de continuar en Europa.

Los 5 partidos que le quedan a Lionel Messi en el PSG si no renueva