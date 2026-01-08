Un arquero del fútbol argentino sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

El fútbol argentino atraviesa horas de profunda preocupación tras el grave episodio ocurrido durante un entrenamiento de pretemporada del Deportivo Madryn. Mauricio Nievas, arquero del plantel profesional, sufrió un paro cardiorrespiratorio en pleno campo de juego, lo que obligó a una intervención médica inmediata que resultó clave para salvarle la vida.

El futbolista permanece internado en terapia intensiva, mientras continúa la evaluación de su estado de salud.

El hecho se produjo este miércoles, durante una práctica habitual bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Cristian Díaz. De manera súbita, Nievas se desplomó en el predio del club, generando una escena de extrema tensión entre compañeros, entrenadores y colaboradores presentes.

De inmediato, el cuerpo médico del Deportivo Madryn inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizó un desfibrilador externo automático (DEA) que se encontraba disponible en el lugar. La rápida respuesta fue determinante: el arquero logró recuperar el conocimiento y los signos vitales antes de ser trasladado en ambulancia.

Tras la estabilización inicial, Nievas fue derivado de urgencia al Hospital Andrés Isola, donde ingresó directamente a la unidad de terapia intensiva para continuar con su atención y monitoreo constante.

Cuál fue el parte médico oficial del club

Horas después del episodio, el Deportivo Madryn emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad y brindar precisiones sobre lo ocurrido.

En el parte difundido, la institución informó: "En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución.Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad".

Además, el club destacó el rol del doctor Marcelo Ballari, quien explicó públicamente el correcto proceder ante este tipo de situaciones, la utilización adecuada de los DEA y la importancia de contar con estos dispositivos en las instalaciones deportivas.